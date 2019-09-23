Adriana Lima'nın tuvalet pozu Instagram'da olay oldu! İşte ünlülerin çok konuşulan paylaşımları...
Adriana Lima, önceki gün kız arkadaşlarıyla birlikte yemeğe çıktı. Son günlerde Türk iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Lima'nın sosyal medya sayfasından paylaştığı tuvalet pozu, çok konuşuldu. Eski Victoria's Secret meleği Adriana Lima'nın Instagram paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte 38 yaşındaki Adriana Lima ve diğer ünlü isimlerin bu son 1 hafta içerisinde sosyal medyada ses getiren pozları...
23.09.2019 17:13
- Son Güncelleme: 23.09.2019 17:21
Adriana Lima son dönemde Emir Uyar ile yaşadığı aşkla gündemden düşmezken, Instagram paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak tuvalette mini eteği ile poz veren 38 yaşında Lima'nın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte eski Victoria's Secret meleği Adriana Lima ve diğer ünlü isimlerin son bir hafyta içerisinde çok konuşulan pozları...
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