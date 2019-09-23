Adriana Lima'nın tuvalet pozu Instagram'da olay oldu! İşte ünlülerin çok konuşulan paylaşımları...

Adriana Lima son dönemde Emir Uyar ile yaşadığı aşkla gündemden düşmezken, Instagram paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak tuvalette mini eteği ile poz veren 38 yaşında Lima'nın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte eski Victoria's Secret meleği Adriana Lima ve diğer ünlü isimlerin son bir hafyta içerisinde çok konuşulan pozları...