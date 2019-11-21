Adriana Lima sarışın oldu sosyal medya onu konuştu! Adriana Lima Game Of Thrones'un yıldızına benzetildi!
Adriana Lima Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini şaşırttı. 38 yaşındaki Adriana Lima, Metin Hara ve Emir Uyar aşkı ile magazin gündemini epey meşgul ettikten sonra aşk hayatına bir süre ara verdi. Türk erkekleriyle yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren Victoria's Secret'ın eski meleği sarışın oldu. Adriana Lima, Instagram hesabının hikaye bölümünden Game Of Thrones dizisinin önemli karakterlerinden Khaleesi'ye gönderme yaptı. Sapsarı saçları ve renkli gözleriyle gerçekten de Emilia'nın hayat verdiği Khaleesi karakterine benzeyen Adriana hakkında 'Yeni Khaleesi Adriana Lima oldu' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Adriana Lima'nın sarışın hali...
21.11.2019 16:48
- Son Güncelleme: 21.11.2019 17:02
Adriana Lima sarışın oldu, Game Of Thrones dizisindeki Khaleesi'ye benzetildi! Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaşadığı ilişkilerle uzun bir süre magazin gündeminden düşmeyen Adriana Lima'nın sarışın halini görenler çok şaşırdı. İşte Adriana Lima ve birbirine ikiz kadar benzeyen ünlüler...
DİĞER GALERİLER