Adriana Lima sarışın oldu sosyal medya onu konuştu! Adriana Lima Game Of Thrones'un yıldızına benzetildi!

Adriana Lima sarışın oldu, Game Of Thrones dizisindeki Khaleesi'ye benzetildi! Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaşadığı ilişkilerle uzun bir süre magazin gündeminden düşmeyen Adriana Lima'nın sarışın halini görenler çok şaşırdı. İşte Adriana Lima ve birbirine ikiz kadar benzeyen ünlüler...