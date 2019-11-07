Adriana Lima paylaştı görenler şoke oldu! Adriana Lima estetik mi yaptırdı?
Adriana Lima Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi şoke etti. 38 yaşındaki Lima'nın geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı görenler, süper modelin estetik yaptırdığı yönünde yorumlarda bulundu. Bazı takipçiler ise Lima'nın abartılı makyajı nedeniyle estetik yaptırmış gibi durduğunu savundu. İşte Adriana Lima başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin çok konuşulan Instagram paylaşımları...
07.11.2019 16:38
- Son Güncelleme: 07.11.2019 16:38
Adriana Lima estetik mi yaptırdı? 38 yaşındaki 2 çocuk annesi süper model Adriana Lima, Instagram hesabından yayınladığı bu paylaşımla sosyal medya gündemine oturdu. Victoria's Secret'ın eski mankenini gören bazı takipçileri Adriana Lima'nın estetik yaptırdığını savunurken bazıları ise abartılı makyajı yüzünden yüzünün değiştini, bu sebepten de estetik yaptırmış gibi durduğunu belirtti. İşte başta Adriana Lima olmak üzere son dönemde popüler olan kadın ünlülerin çok konuşulan sosyal medya paylaşımları...
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