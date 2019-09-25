Hababam Sınıfı oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu'nun son halini görenler tanıyamadı! İşte son hali...
Hababam Sınıfı filminin serileri yıllardır gülerek izlediğimiz filmler arasında yer alıyor. Özellikle Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Münir Özkul gibi usta isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı filminin ilk serileri izleyiciler tarafından hala aynı heyecanla izleniyor. Yaprak Özdemiroğlu, Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Gamze karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bu seride yer alan 'Gamze' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel ve başarılı oyuncu Yaprak Özdemiroğlu son haliyle görenleri şaşırttı. İşte Yeşilçam ünlülerinin gördüğünüzde çok şaşıracağınız inanılmaz değişimleri...
Unutulmayan efsane Hababam Sınıfı filmleri günümüzde hala sevenleri tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yıllar önce çekilen Hababam Sınıfı filmlerinin üzerinden yıllar geçti. Hababam Sınıfı izleyenleri aradan yıllar geçmesinin ardından oyuncularının şimdi hallerini merak ediyor. Hababam Sınıfı oyuncularının çoğu aramızdan ayrılırken hayatta olanlar ise yıllar sonra filmlerden hatırladığımız hallerinden çok farklı. Hababam Sınıfı'nda Gamze karakteriyle hafızalarımızda yer tutan Yaprak Özdemiroğlu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte yeşilçam ünlülerinin gördüğünüzde çok şaşıracağınız inanılmaz değişimleri...