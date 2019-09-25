Hababam Sınıfı oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu'nun son halini görenler tanıyamadı! İşte son hali...

Hababam Sınıfı filminin serileri yıllardır gülerek izlediğimiz filmler arasında yer alıyor. Özellikle Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Münir Özkul gibi usta isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı filminin ilk serileri izleyiciler tarafından hala aynı heyecanla izleniyor. Yaprak Özdemiroğlu, Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Gamze karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bu seride yer alan 'Gamze' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel ve başarılı oyuncu Yaprak Özdemiroğlu son haliyle görenleri şaşırttı. İşte Yeşilçam ünlülerinin gördüğünüzde çok şaşıracağınız inanılmaz değişimleri...

25.09.2019 02:16 - Son Güncelleme: 25.09.2019 02:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





