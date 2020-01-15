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Adriana Lima hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Eğer 'evet' deseydi şimdi...

38 yaşındaki Adriana Lima son iki birlikteliğini Türk erkekleri ile yaşadı. Metin Hara ve Emir Uyar ile olan aşkları magazin sayfalarını süsledi. Adriana Lima'nın yıllar önce bir ülkenin prensinden teklif aldığını ve evlilik teklifini kabul etse prenses olacağını biliyor muydunuz? Adriana Lima'yı gerçekte ne kadar tanıyorsunuz? Türkiye'nin yengesi sayılan Adriana Lima hakkında bu gerçeği ilk kez duyacaksınız.

15.01.2020 09:18 - Son Güncelleme:
Adriana Lima hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Eğer 'evet' deseydi şimdi...

Moda dünyasının son dönemde gündemden hiç düşmeyen yıldızlarından biri Adriana Lima. Özellikle de son iki gönül ilişkisini Türk erkekleriyle yaşadığı için Türkiye'de de magazin gündeminin ilk sıralarında. Peki Adriana Lima'yı ne kadar tanıyoruz?

Adriana Lima hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Eğer 'evet' deseydi şimdi...

Gelin bir bakalım, Adriana Lima nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi.

Adriana Lima hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Eğer 'evet' deseydi şimdi...

Adriana Lima, Nelson Torres ve Maria da Graça Lima'nın kızı olarak 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Bahia'da doğdu.

Adriana Lima hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Eğer 'evet' deseydi şimdi...

Dar gelirli ve çok dindar bir ailenin kızı olarak dünyaya gözlerini açtı Lima.

Adriana Lima hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Eğer 'evet' deseydi şimdi...

Daha 6 aylıkken babası onu ve annesini terk etti. Baba Nelson Torres, babalığa henüz hazır olmadığını söyleyip kapıyı çarpıp dışarı çıktığında annesiyle baş başa kaldı henüz bebek olan Lima.

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