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Esra Erol hakkındaki bu detayı kimse bilmiyor! Meğer Esra Erol...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu, ekranların sevilen ismi Esra Erol, gösterdiği başarılı performans ile 7'den 70'e herkesin gönlünü kazandı. Ünlü sunucunun özel hayatı takipçileri tarafından mercek altına aldı. Esra Erol'un memleketini öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının sunucusu, sevilen isim Esra Erol ve diğer ünlülerin memleketleri...

29.07.2019 22:19 - Son Güncelleme: 29.07.2019 22:27
Esra Erol hakkındaki bu detayı kimse bilmiyor! Meğer Esra Erol...

Esra Erol'da programının başarılı sunucusu, ekranların sevilen ismi Esra Erol, gösterdiği başarılı performans ile 7'den 70'e herkesin gönlünü kazandı.

Esra Erol hakkındaki bu detayı kimse bilmiyor! Meğer Esra Erol...

Ünlü sunucunun özel hayatı takipçileri tarafından mercek altına aldı.

Esra Erol hakkındaki bu detayı kimse bilmiyor! Meğer Esra Erol...

Esra Erol'un memleketini öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Esra Erol hakkındaki bu detayı kimse bilmiyor! Meğer Esra Erol...

Peki Esra Erol nereli?

Esra Erol hakkındaki bu detayı kimse bilmiyor! Meğer Esra Erol...

İşte ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının sunucusu, sevilen isim Esra Erol ve diğer ünlülerin memleketleri...

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