Adriana Lima hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Adriana Lima eğer 'evet' deseydi...

38 yaşındaki Adriana Lima son iki birlikteliğini Türk erkekleri ile yaşadı. Metin Hara ve Emir Uyar ile olan aşkları magazin sayfalarını süsledi. Adriana Lima'nın yıllar önce bir ülkenin prensinden teklif aldığını ve evlilik teklifini kabul etse prenses olacağını biliyor muydunuz? Adriana Lima'yı gerçekte ne kadar tanıyorsunuz? Türkiye'nin yengesi sayılan Adriana Lima hakkında bu gerçeği ilk kez duyacaksınız.

13.08.2019 11:01 - Son Güncelleme: 13.08.2019 11:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





