Selami Şahin'i kızı İrem'i görenler şaşırdı! 23 yaşındaki İrem Şahin sevgilisi Oliver Tembo ile Zambiya'ya gitti!

Selami Şahin'in kızı İrem, yabancı uyruklu sevgilisi Oliver Tembo ile Zambiya'ya gitti! Selami Şahin ile eşi Didem Şahin'in, kızlarının Oliver Tambo ile ilişkisine karşı olduğu konuşuluyor. Ancak 23 yaşındaki İrem Şahin, anne - babasına aldırış etmeden ilişkisini yaşamaya devam ediyor. Zambiya'da Tembo'nun ailesiyle tanışan İrem Şahin yer sofrasında oturdu, geleneksel lezzetleri elleriyle tattı. Altı kardeşten dördüncüsü olan, Selami Şahin 15 Ağustos 1948 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, dünyaya geldi. Selami Şahin'in müziğe olan yeteneğini ilkokula gittiği sırada öğretmenleri keşfetti. Selami Şahin ile büyük aşkı Didem Şahin çiftinin 3 çocukları var. Emirhan Şahin ile İrem Şahin çok tanınmıyor. Lider Şahin ise İrem Derici ile olan aşkıyla gündem olmuştu. İddiaya göre de Lider Şahin'in annesi Didem Şahin evliliği onaylamadığı için sallantıda yürüyen ilişki bitti. İşte Selami Şahin'in çocukları...

11.07.2019 13:45 - Son Güncelleme: 11.07.2019 13:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





