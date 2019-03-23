Adnan Oktar'la görüntüleri çıkan Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi Çukur'un o ismi çıktı

Melisa Aslı Pamuk, Adnan Oktar'ın programına katıldığı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden biri oldu. Çarpışma dizisinde canlandırdığı Cemre karakteriyle ve güzelliğiyle adından sık sık söz ettiren Melisa Aslı Pamuk'un özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Peki Melisa Aslı Pamuk'un eski sevgilisinin Çukur dizisinde oynadığını biliyor musunuz? Melisa Aslı Pamuk, 10 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi ile geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. İşte Pamuk'un eski sevgilisi...

23.03.2019 10:24 - Son Güncelleme: 23.03.2019 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





