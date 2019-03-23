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Adnan Oktar'la görüntüleri çıkan Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi Çukur'un o ismi çıktı

Melisa Aslı Pamuk, Adnan Oktar'ın programına katıldığı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden biri oldu. Çarpışma dizisinde canlandırdığı Cemre karakteriyle ve güzelliğiyle adından sık sık söz ettiren Melisa Aslı Pamuk'un özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Peki Melisa Aslı Pamuk'un eski sevgilisinin Çukur dizisinde oynadığını biliyor musunuz? Melisa Aslı Pamuk, 10 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi ile geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. İşte Pamuk'un eski sevgilisi...

23.03.2019 10:24 - Son Güncelleme: 23.03.2019 10:28
Adnan Oktar'la görüntüleri çıkan Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi Çukur'un o ismi çıktı

Çarpışma dizisinde Cemre karakterini canlandıran Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın programındaki görüntüleri sosyal medyayı salladı. Güzelliğiyle büyülüyen Melisa Aslı Pamuk'un eski sevgilisi Çukur dizisindeki o isim çıktı. İşte ünlülerin eski sevgilileri ve eşleri...

Adnan Oktar'la görüntüleri çıkan Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi Çukur'un o ismi çıktı

ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

SEDA SAYAN - SİNAN ENGİN
Adnan Oktar'la görüntüleri çıkan Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi Çukur'un o ismi çıktı
Adnan Oktar'la görüntüleri çıkan Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi Çukur'un o ismi çıktı

MUAZZEZ ERSOY - İSMET ÖZHAN

Adnan Oktar'la görüntüleri çıkan Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi Çukur'un o ismi çıktı
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