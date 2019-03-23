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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin hayranlarını şaşırttı

atv'nin yeni dizisi Hercai izleyenlerden tam not aldı! İlk 2 bölümüyle çok konuşulan Hercai dizisinin oyuncuları da dizinin izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle Hercai dizisinin başrolü Reyyan Şadoğlu karakterini canlandıran Ebru Şahin hakkındaki bilgiler en çok merak edilen ve araştırılanlar arasında yer aldı. Hercai dizisindeki yeteneğiyle izleyicilerden tam not alan Reyyan yani Ebru Şahin ile ilgili bir gerçek ise izleyenleri şaşırttı. İşte Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in ve diğer ünlü isimlerin boyları...

23.03.2019 00:21 - Son Güncelleme: 23.03.2019 00:34
Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin hayranlarını şaşırttı

atv'nin yeni dizisi Hercai izleyenlerden tam not alırken, vatandaşlar Reyyan Şadoğlu karakterine canlandıran Ebru Şahin hakkında araştırma yapmaya başladı.

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin hayranlarını şaşırttı

Hercai dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ebru Şahin ile ilgili bu gerçek şaşırttı.

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin hayranlarını şaşırttı

İşte Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in ve diğer ünlü isimlerin boyları...

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin hayranlarını şaşırttı

SİNEM KOBAL - 171 CM

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin hayranlarını şaşırttı

ARAS BULUT İYNEMLİ - 182 CM

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