Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin hayranlarını şaşırttı

atv'nin yeni dizisi Hercai izleyenlerden tam not aldı! İlk 2 bölümüyle çok konuşulan Hercai dizisinin oyuncuları da dizinin izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle Hercai dizisinin başrolü Reyyan Şadoğlu karakterini canlandıran Ebru Şahin hakkındaki bilgiler en çok merak edilen ve araştırılanlar arasında yer aldı. Hercai dizisindeki yeteneğiyle izleyicilerden tam not alan Reyyan yani Ebru Şahin ile ilgili bir gerçek ise izleyenleri şaşırttı. İşte Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in ve diğer ünlü isimlerin boyları...

23.03.2019 00:21 - Son Güncelleme: 23.03.2019 00:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





