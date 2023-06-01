Adliye'den el ele çıktığı Mehmet Aslantuğ vazgeçmişti! 2 gün önce evliliği biten Arzum Onan'dan boşanma sonrası ilk paylaşım!
Ünlü isim Arzum Onan, boşanma sürecini tamamladıktan sonra sessizliğini bozdu. Sadece 2 gün önce evliliği sona eren Arzum Onan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımında, adliyeden el ele çıktığı eşi Mehmet Aslantuğ ile olan ilişkisine veda ettiği anlar yer alıyordu. Boşanma süreci her zaman zorlu ve duygusal bir süreç olmuştur. Arzum Onan da bu süreci yaşadı ve kısa süre önce boşanma kararı aldı. Ancak, bu kararın ardından sessizliğini koruyan Onan, takipçilerini merak içinde bırakmıştı. Sonunda, beklenen an geldi ve Arzum Onan boşanma sonrası ilk paylaşımını yaptı.
27 yıllık evliliklerini bitiren Arzum Onan Mehmet Aslantuğ çifti son hamleleriyle gündeme geldi. 29 Mayıs'ta Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada tek celsede boşanan ikili sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı. Önce Mehmet Aslantuğ sonra Arzum Onan paylaştı. Aslantuğ bir önceki gün 2 güne kadar evli olduğu Arzum Onan ile olan eski fotoğraflarını kolajlayarak bir video oluşturdu ve videoyu sosyal medya hesabından arka fonda çalan bir müzikle yayınladı. Arzum Onan'ın tepkisi merak edilirken beklenen paylaşım geldi. Öte yandan Aslantuğ beklenmedik bir hareket yaparak herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
Can Aslantuğ adında bir çocukları bulunan Arzum Onan Mehmet Aslantuğ çifti 27 yıllık evliliklerini 29 Mayıs'ta sonladırdı.
1996'da nikâh masasına oturan, 'Örnek çift' olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, geçtiğimiz pazartesi günü Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya el ele geldi.
"Boşanma davanıza el ele geldiniz" ifadelerini kullanması üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" demişti.