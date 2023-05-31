50 yaşındaki Defne Samyeli’nin karın kaslarına bakın! Mini şortu ve büstiyeri ile paylaştı! Gören inanamadı! Sırrı ortaya çıktı...
Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, son olarak Aldatmak dizisinde Elmas karakterini canlandırdı. Dizideki performansıyla beğeni toplayan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Mini şortu ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen Samyeli, spor salonunda verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Samyeli'nin karın kasları dikkat çekerken 50 yaşındaki ünlü ismin güzellik sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar...
31.05.2023 22:39 - Son Güncelleme: 31.05.2023 22:39
Son olarak Aldatmak dizisinde rol alan Defne Samyeli hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.