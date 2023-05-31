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Haberler Magazin 50 yaşındaki Defne Samyeli’nin karın kaslarına bakın! Mini şortu ve büstiyeri ile paylaştı! Gören inanamadı! Sırrı ortaya çıktı...

50 yaşındaki Defne Samyeli’nin karın kaslarına bakın! Mini şortu ve büstiyeri ile paylaştı! Gören inanamadı! Sırrı ortaya çıktı...

Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, son olarak Aldatmak dizisinde Elmas karakterini canlandırdı. Dizideki performansıyla beğeni toplayan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Mini şortu ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen Samyeli, spor salonunda verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Samyeli'nin karın kasları dikkat çekerken 50 yaşındaki ünlü ismin güzellik sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
31.05.2023 22:39 - Son Güncelleme: 31.05.2023 22:39
50 yaşındaki Defne Samyeli’nin karın kaslarına bakın! Mini şortu ve büstiyeri ile paylaştı! Gören inanamadı! Sırrı ortaya çıktı...

Son olarak Aldatmak dizisinde rol alan Defne Samyeli hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
50 yaşındaki Defne Samyeli’nin karın kaslarına bakın! Mini şortu ve büstiyeri ile paylaştı! Gören inanamadı! Sırrı ortaya çıktı...

Attığı her adımla dikkat çeken oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

50 yaşındaki Defne Samyeli’nin karın kaslarına bakın! Mini şortu ve büstiyeri ile paylaştı! Gören inanamadı! Sırrı ortaya çıktı...

Mini şortu ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen Samyeli, spor salonunda verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

50 yaşındaki Defne Samyeli’nin karın kaslarına bakın! Mini şortu ve büstiyeri ile paylaştı! Gören inanamadı! Sırrı ortaya çıktı...

Kısa sürede gündem olan paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

50 yaşındaki Defne Samyeli’nin karın kaslarına bakın! Mini şortu ve büstiyeri ile paylaştı! Gören inanamadı! Sırrı ortaya çıktı...

Samyeli için "Kim der iki çocuk annesi", "Yaş alıyor yaşlanmıyor", "Gençlik iksirini bulmuş" yorumları yapıldı.

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