2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan gece yarısı paylaşımı! Gören gözlerini alamadı! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi ortalığı fena salladı...
Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Kemal İmirzalıoğlu ile 2016'da dünyaevine giren ve bu evlilikten iki evladı olan ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Gece yarısı paylaşımda bulunan Kobal, art arda yayınladığı pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. İddialı tarzıyla kamera karşısına geçen Kobal'ın fit hali de dikkat çekti. Instagram kullanıcıları "Kim der iki çocuk annesi" yorumunda bulundu. İşte o paylaşımlar...
01.06.2023 00:06 - Son Güncelleme: 01.06.2023 00:12
Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi.
2 çocuk annesi Sinem Kobal ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda doğum kilolarından hızla kurtulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.