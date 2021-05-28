Feyza Civelek 'insanların çivisi çıktı' dedi bombayı patlattı: "Birbirinin şu anki sevgilileriyle ilişki yaşıyorlar"

YOUTUBE'A BOMBA GİBİ İÇERİKLERLE GELİYORUM!

YouTube'da ne tarz içerikleri takip ediyorsun daha çok? İçeriklerin dışında takip ettiğin fenomenler de var mı?

Marjinal konular ve merak edilen şeyler beni daha çok çekiyor. YouTube kanalı açacağım için her şeyi izlemeye çalışıyorum yine de tabii.

Senden ne tarz içerikler izliyor olacağız? Nasıl bir YouTuber olacaksın? En yakın arkadaşımla birlikte açacağız. Herkesin çok merak edip işleyemediği konuları farklı bir dille anlatacağız ve değişik konuklar getireceğiz. Hatta ilk bölümünü çektik, montajda şu an.

O zaman çok yakın zamanda izleyeceğiz sanırım.

Dizi ve sinema filmi önceliklerim olduğu için onu yaz dönemine kaydırdık biraz daha yaz sonu gibi YouTube'a başlamayı düşünüyoruz. Çok umutluyum, çok güzel bir kanalla bomba gibi geleceğim!

Birlikte çalıştığınız bir ekibiniz var mı yoksa sadece sen ve arkadaşın mı organize ediyorsunuz her şeyi?

3-4 kişilik bir ekibiz ama tabi kanal büyüdükçe eklemeler olacaktır. Şu an başlangıç için yeterli olduğunu düşünüyorum.