Hayal Köseoğlu'dan olay pozlar! 'Yaşasın kusurlar yaşasın kadın bedeni' dedi paylaştı tepkiler gecikmedi: 'Özgürlüğü bahane edip...'
Hayal Köseoğlu'dan olay pozlar! 'Yaşasın kusurlar, yaşasın kadın bedeni' dedi paylaştı sosyal medyada tepkiler gecikmedi. Mucize Doktor final bölümünün ardından dizinin oyuncuları Hazal Türesan, Merve Bulut, Hayal Köseoğlu ve Sinem Ünsal birlikte tatile çıktı. Fazla kilolarından rahatsız olmadığını söyleyen Hayal Köseoğlu Instagram'dan "Yaşasın fazlalıklar" ifadelerini kullanarak bikinili karelerini paylaştı. Hayal Köseoğlu'nun bikinili pozlarına, 'Bunlar da bedenlerini sergilemek için özgürlüğü bahane ediyorlar' şeklinde tepkiler yağdı.
28.05.2021 17:19
- Son Güncelleme: 28.05.2021 17:42
OLAY POZLAR!
"Yaşasın kusurlar yaşasın kadın bedeni" dedi paylaştı, tepkiler gecikmedi! Mucize Doktor dizisini final yapmasının ardından kadın oyuncular birlikte tatile çıktı.
'Açelya' karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu Instagram'dan tatil pozları paylaşmayı ihmal etmedi.
"YAŞASIN KUSURLAR"
Tatilden bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni" notunu düştü.
Kısa sürede dikkat çekmeyi başaran Hayal Köseoğlu'na tepki yağdı. İşte kaç yaşında olduğu merak edilen Hayal Köseoğlu'nun yaşı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...
HAYAL KÖSEOĞLU KAÇ YAŞINDA?
Hayal Köseoğlu 20 Aralık 1992 yılında İstanbul'da doğan Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.