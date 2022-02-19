Adını Feriha Koydum'un kanlıları Feriha ve Hande yıllar sonra bir arada! Ceyda Ateş ve Hazal Kaya maziyi canlandırdı beğeni yağdı
2011-2012 yılları arasında yayınlanan, oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Perçin, Ceyda Ateş, Yusuf Akgün, Metin Çekmez gibi isimleri bulunduran Adını Feriha Koydum, bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden biriydi. Hala da öyle... Özellikle sosyal medyada sık sık konuşulan bir dizisi olan Adını Feriha Koydum'un yıldızları yıllar sonra bir araya geldi. Görenler 'gözümde canlandı koskoca mazi' yorumunu yapmadan geçemedi...
19.02.2022 12:11 - Son Güncelleme: 19.02.2022 12:12
Adını Feriha Koydum, başrollerini Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Metin Çekmez'in paylaştığı, 2011-2012 yılları arasında Show TV'de yayımlanan popüler bir diziydi.
Feriha okulun ilk gününde gece hayatında kendine yer edinmiş bir ailenin 'Gecelerin Veliahtı' lakaplı oğluyla Emir Sarrafoğlu tesadüfen karşılaşır. Bu karşılaşmadan sonra onun ilgisi hoşuna giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin kızı olarak tanıtır. Yalanından dönemez. Bundan sonra anne kızın hayatla mücadelesi geri dönüşü olmayan bir savaşa döner.