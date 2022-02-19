Adını Feriha Koydum’un kanlıları Feriha ve Hande yıllar sonra bir arada! Ceyda Ateş ve Hazal Kaya maziyi canlandırdı beğeni yağdı

Feriha okulun ilk gününde gece hayatında kendine yer edinmiş bir ailenin 'Gecelerin Veliahtı' lakaplı oğluyla Emir Sarrafoğlu tesadüfen karşılaşır. Bu karşılaşmadan sonra onun ilgisi hoşuna giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin kızı olarak tanıtır. Yalanından dönemez. Bundan sonra anne kızın hayatla mücadelesi geri dönüşü olmayan bir savaşa döner.