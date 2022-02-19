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Haberler Magazin Adını Feriha Koydum'un kanlıları Feriha ve Hande yıllar sonra bir arada! Ceyda Ateş ve Hazal Kaya maziyi canlandırdı beğeni yağdı

Adını Feriha Koydum'un kanlıları Feriha ve Hande yıllar sonra bir arada! Ceyda Ateş ve Hazal Kaya maziyi canlandırdı beğeni yağdı

2011-2012 yılları arasında yayınlanan, oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Perçin, Ceyda Ateş, Yusuf Akgün, Metin Çekmez gibi isimleri bulunduran Adını Feriha Koydum, bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden biriydi. Hala da öyle... Özellikle sosyal medyada sık sık konuşulan bir dizisi olan Adını Feriha Koydum'un yıldızları yıllar sonra bir araya geldi. Görenler 'gözümde canlandı koskoca mazi' yorumunu yapmadan geçemedi...

19.02.2022 12:11 - Son Güncelleme: 19.02.2022 12:12
Adını Feriha Koydum’un kanlıları Feriha ve Hande yıllar sonra bir arada! Ceyda Ateş ve Hazal Kaya maziyi canlandırdı beğeni yağdı

Adını Feriha Koydum, başrollerini Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Metin Çekmez'in paylaştığı, 2011-2012 yılları arasında Show TV'de yayımlanan popüler bir diziydi.

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Adını Feriha Koydum’un kanlıları Feriha ve Hande yıllar sonra bir arada! Ceyda Ateş ve Hazal Kaya maziyi canlandırdı beğeni yağdı

Dizinin çekimleri Beykent Üniversitesi'nde, stüdyoda ve Etiler'deki Aksoy Apartmanında yapılmaktaydı. 2 sezondan oluşan dizi 67. bölümü ile sona erdi.

Adını Feriha Koydum’un kanlıları Feriha ve Hande yıllar sonra bir arada! Ceyda Ateş ve Hazal Kaya maziyi canlandırdı beğeni yağdı

Kapıcı Zehra'nın kızıyla olan hayalleri ve kızının üniversite sınavında ülkenin seçkin üniversitelerinden birini burslu olarak kazanması ve bundan sonra içine düştüğü kişilik bunalımı ele alınıyor.

Adını Feriha Koydum’un kanlıları Feriha ve Hande yıllar sonra bir arada! Ceyda Ateş ve Hazal Kaya maziyi canlandırdı beğeni yağdı

Feriha okulun ilk gününde gece hayatında kendine yer edinmiş bir ailenin 'Gecelerin Veliahtı' lakaplı oğluyla Emir Sarrafoğlu tesadüfen karşılaşır. Bu karşılaşmadan sonra onun ilgisi hoşuna giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin kızı olarak tanıtır. Yalanından dönemez. Bundan sonra anne kızın hayatla mücadelesi geri dönüşü olmayan bir savaşa döner.

Adını Feriha Koydum’un kanlıları Feriha ve Hande yıllar sonra bir arada! Ceyda Ateş ve Hazal Kaya maziyi canlandırdı beğeni yağdı

Dizide Feriha ile Hande adeta iki kanlı genç kızdı.

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