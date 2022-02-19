Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un sponsorlu aşkı! Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e ettiği evlilik teklifi sponsorlu çıktı!
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde ilişkilerine nokta koymuş ancak ayrılığa fazla dayanamamıştı. Ayrılık hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan ikilinin barışma haberleri hayranlarını sevindirirken asıl bomba 14 Şubat sevgililer gününde patladı. Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e evlenme teklifi ederken, bu özel günün masrafları dudak uçuklatan cinstendi. Ancak gelin görün ki bu özel gece full sponsor ürünüymüş.
19.02.2022 13:22 - Son Güncelleme: 19.02.2022 13:22
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görkemli evlilik teklifinin sponsorlu bir organizasyon olduğu da diğer bir iddia. Peki neydi o masraf kalemleri?
Oğuzhan Koç, teklif için Sarıyer'deki bir otelinin kral dairesini tuttu. Odanın gecelik fiyatı 82 bin lira.