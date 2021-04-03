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Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin bambaşka birine dönüştü! Estetiği abartınca sosyal medyanın diline düştü

Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakterine can veren Sedef Şahin, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu. Geçen aylarda Gigi Hadid'e olan benzerliğiyle gündeme gelen Sedef Şahin'in sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğraflar dikkat çekti. Hayranlarının tanımakta zorlandığı Sedef Şahin'e 'Estetik mi yaptırdın?' soruları yöneltildi. İşte ünlü oyuncu Sedef Şahin'in hayranlarını şoke eden inanılmaz değişimi…

03.04.2021 13:25 - Son Güncelleme: 03.04.2021 13:25
Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin bambaşka birine dönüştü! Estetiği abartınca sosyal medyanın diline düştü

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterini canlandıran Sedef Şahin, dış görüntüsüyle gündem olmaya devam ediyor.

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Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin bambaşka birine dönüştü! Estetiği abartınca sosyal medyanın diline düştü

Geçtiğimiz aylarda verdiği kilolarla çok konuşulan Sedef Şahin, şimdi ise yaptırdığı estetiklerle sosyal medyaya damga vurdu.

Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin bambaşka birine dönüştü! Estetiği abartınca sosyal medyanın diline düştü

Son halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan genç oyuncuyu hayranları tanımakta zorlandı. Şahin'in takipçileri yaptıkları yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.

Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin bambaşka birine dönüştü! Estetiği abartınca sosyal medyanın diline düştü

Sosyal medya kullanıcıları, Sedef Şahin'e "Adını estetik koydum" gibi esprili yorumlarda bulundu.

Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin bambaşka birine dönüştü! Estetiği abartınca sosyal medyanın diline düştü

İşte başta Sedef Şahin olmak üzere diğer ünlülerin değişimleri…