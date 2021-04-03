Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin bambaşka birine dönüştü! Estetiği abartınca sosyal medyanın diline düştü

Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakterine can veren Sedef Şahin, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu. Geçen aylarda Gigi Hadid'e olan benzerliğiyle gündeme gelen Sedef Şahin'in sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğraflar dikkat çekti. Hayranlarının tanımakta zorlandığı Sedef Şahin'e 'Estetik mi yaptırdın?' soruları yöneltildi. İşte ünlü oyuncu Sedef Şahin'in hayranlarını şoke eden inanılmaz değişimi…

03.04.2021 13:25 - Son Güncelleme: 03.04.2021 13:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





