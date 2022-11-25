Adile Naşit ile Münir Özkul'un en küçük kızıydı şimdi 62 yaşında! Gülen Gözler'in kıvırcık Hasreti'nin son halini görenler: "Tanıyamadım"
Adile Naşit ile Münir Özkul'un en küçük kızıydı şimdi 62 yaşında! Gülen Gözler'in kıvırcık Hasreti'nin son halini görenler, "Tanıyamadım" diyor. Henüz 17 yaşında Yeşilçam sinemasına adım atmıştı... Kadrosunda Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen, Müjde Ar, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı Gülen Gözler filminde Hasret karakterini canlandıran Lale Ilgaz, adeta sırra kadem basmıştı. Kıvırcık saçları ve muzip gülüşüyle hafızalara kazınan Ilgaz, yıllar sonra ortaya çıktı. 1977 yılında çekilen filmde Yaşar Usta'nın en küçük kızını canlandıran oyuncunun son halini görenler şaştı kaldı. İşte yıllar içindeki inanılmaz değişimiyle gündeme gelen Lale Ilgaz'ın son hali...
25.11.2022 09:07 - Son Güncelleme: 25.11.2022 09:09
"TANIYAMADIM"
Adile Naşit ile Münir Özkul'un en küçük kızıydı şimdi 62 yaşında! Gülen Gözler'in kıvırcık Hasreti'nin son halini görenler tanıyamıyor.
Sıcak bir aile hikayesini konu alan Gülen Gözler, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de başarılı senaryosuyla Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.
7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan filmde Münir Özkul'un canlandırdığı Yaşar Usta'nın en küçük kızını Hasret rolüne hayat veren Lale Ilgaz ise yıllar sonra gündeme geldi.
Kadrosunda Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen, Müjde Ar, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı Gülen Gözler filminin kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz'ın son halini görenler ise şaştı kaldı.