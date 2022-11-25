Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sıydı! Ayça İnci’nin son hali tam bir afet! Meğer Ayça İnci Kenan İmirzalıoğlu'yla...
2008 yılında yayın hayatına başlayan ve 5 sezon devam eden Akasya Durağı, o dönemin sevilen yapımlarından biriydi, karakterlerinin birçoğu da hala hafızalarda. Akasya Durağı'nda şoför Leyla karakteriyle akıllara kazınan Ayça İnci son paylaşımıyla magazin gündemien geldi. Yıllara meydan okuyan Ayça İnci'nin son halini göz kamaştırırken, Kenan İmirzalıoğlu'yla yaptığı paylaşım 'yıllar çabuk geçiriyor' dedirtti. İşte Ayça İnci'nin son hali...
1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin uyarlaması olan Akasya Durağı, 2008-2012 yılları arasında izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Yaşar Seriner'in, yapımcılığını ise Erler Film'in üstlendiği Akasya Durağı dizisi, yayınlandığı döneme damga vuran yapımlar arasında yerini aldı. Bir aile ve komedi dizisi olan Akasya Durağı'nın kadrosunda Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Melek Baykal, Ayça İnci, Onur Şan ve Timur Acar gibi isimler boy gösterdi.
Toplam 5 sezon süren dizide hayat verdiği şoför Leyla karakteriyle hafızalara kazınan, ardından Arka Sokaklar'da boy gösteren Ayça İnci, yıllar sonra ortaya çıktı.
Bir süredir ekranlardan uzak duran Ayça İnci, yıllar içinde güzelliğine güzellik kattı. Güzel oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.