Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sıydı! Ayça İnci’nin son hali tam bir afet! Meğer Ayça İnci Kenan İmirzalıoğlu’yla...

1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin uyarlaması olan Akasya Durağı, 2008-2012 yılları arasında izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Yaşar Seriner'in, yapımcılığını ise Erler Film'in üstlendiği Akasya Durağı dizisi, yayınlandığı döneme damga vuran yapımlar arasında yerini aldı. Bir aile ve komedi dizisi olan Akasya Durağı'nın kadrosunda Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Melek Baykal, Ayça İnci, Onur Şan ve Timur Acar gibi isimler boy gösterdi.