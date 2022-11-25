Vav TV İzle
Haberler Magazin Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sıydı! Ayça İnci’nin son hali tam bir afet! Meğer Ayça İnci Kenan İmirzalıoğlu'yla...

Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sıydı! Ayça İnci’nin son hali tam bir afet! Meğer Ayça İnci Kenan İmirzalıoğlu'yla...

2008 yılında yayın hayatına başlayan ve 5 sezon devam eden Akasya Durağı, o dönemin sevilen yapımlarından biriydi, karakterlerinin birçoğu da hala hafızalarda. Akasya Durağı'nda şoför Leyla karakteriyle akıllara kazınan Ayça İnci son paylaşımıyla magazin gündemien geldi. Yıllara meydan okuyan Ayça İnci'nin son halini göz kamaştırırken, Kenan İmirzalıoğlu'yla yaptığı paylaşım 'yıllar çabuk geçiriyor' dedirtti. İşte Ayça İnci'nin son hali...

25.11.2022 09:23 - Son Güncelleme: 25.11.2022 09:23
Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sıydı! Ayça İnci’nin son hali tam bir afet! Meğer Ayça İnci Kenan İmirzalıoğlu’yla...

1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin uyarlaması olan Akasya Durağı, 2008-2012 yılları arasında izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Yaşar Seriner'in, yapımcılığını ise Erler Film'in üstlendiği Akasya Durağı dizisi, yayınlandığı döneme damga vuran yapımlar arasında yerini aldı. Bir aile ve komedi dizisi olan Akasya Durağı'nın kadrosunda Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Melek Baykal, Ayça İnci, Onur Şan ve Timur Acar gibi isimler boy gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sıydı! Ayça İnci’nin son hali tam bir afet! Meğer Ayça İnci Kenan İmirzalıoğlu’yla...

Toplam 5 sezon süren dizide hayat verdiği şoför Leyla karakteriyle hafızalara kazınan, ardından Arka Sokaklar'da boy gösteren Ayça İnci, yıllar sonra ortaya çıktı.

Bir süredir ekranlardan uzak duran Ayça İnci, yıllar içinde güzelliğine güzellik kattı. Güzel oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sıydı! Ayça İnci’nin son hali tam bir afet! Meğer Ayça İnci Kenan İmirzalıoğlu’yla...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutuldu.

Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sıydı! Ayça İnci’nin son hali tam bir afet! Meğer Ayça İnci Kenan İmirzalıoğlu’yla...

Sevilen isim son paylaşımında Kenan İmirzalıoğlu ile beraber rol aldığı Alacakaranlık'tan bir kesit paylaştı.

Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sıydı! Ayça İnci’nin son hali tam bir afet! Meğer Ayça İnci Kenan İmirzalıoğlu’yla...

İşte başta Ayça İnci olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

SON DAKİKA