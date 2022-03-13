Bücür Cadı'nın Zeliş'i eşini etiketledi ultrason görüntüsünü paylaştı! 9 yaşındaki haliyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan anne oluyor
Bücür Cadı'nın Zeliş'i eşini etiketledi ultrason görüntüsünü paylaştı! 9 yaşındaki haliyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan müjdeyi verdi, anne oluyor... Bir zamanların çocuk yıldızı Bücür Cadı dizisinde Zeliş karakterine hayat verdiği dönemde henüz 9 yaşındaydı... Dizideki performansıyla dönemin dikkat çeken çocuk oyuncularından olan Merve Erdoğan şimdilerde 30 yaşında... Güzel oyuncu 2020'de rol arkadaşı Mert Carim ile evlendi...
Bücür Cadı'nın Zeliş'i eşini etiketledi ultrason görüntüsünü paylaştı! 9 yaşındaki haliyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan anne oluyor...
21 Eylül 1999 ile 28 Haziran 2000 tarihleri arasında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran "Bücür Cadı" dizisinde "Zeliş" karakterine hayat veren Merve Erdoğan, şimdilerde 30 yaşında... Zeliş karakteri ile unutulmayan bir karakteri hayat geçiren Merve Erdoğan, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.
2000'li yılların çocuk oyuncusu olan Erdoğan, Arka Sıradakiler ve Sevdaluk isimli dizilerde de oynamıştı. Son olarak Tövbeler Olsun'da rol alan Merve Erdoğan'dan müjdeli haber geldi.
BÜCÜR CADI ANNE OLUYOR
Güzel oyuncu 2020'de evlendiği rol arkadaşı Mert Carim ile mutlu bir evlilik sürerken, şimdi de anne olmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada aktif olan Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan anılarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.