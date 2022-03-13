Bücür Cadı'nın Zeliş'i eşini etiketledi ultrason görüntüsünü paylaştı! 9 yaşındaki haliyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan anne oluyor...

21 Eylül 1999 ile 28 Haziran 2000 tarihleri arasında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran "Bücür Cadı" dizisinde "Zeliş" karakterine hayat veren Merve Erdoğan, şimdilerde 30 yaşında... Zeliş karakteri ile unutulmayan bir karakteri hayat geçiren Merve Erdoğan, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.