Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'a şok suçlama! Annesinin ardından o da kuaförde aynısını yaptı görüntüleri ortaya çıktı: "Ödemeden kaçtı"
Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'a şok suçlama! Annesinin ardından o da kuaförde aynısını yaptı, görüntüleri ortaya çıkan Birgül hakkında, "Paramı ödemeden kaçtı" iddiası gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz ekim ayında kuaföre borç taktığı iddiası ile gündeme gelen şarkıcı Kibariye, bu kez de kızıyla adından söz ettirdi. Şarkıcı Kibariye geçtiğimiz yıl ekim ayında kaynak saç yaptırdığı kuaföre para ödemediği haberleriyle gündeme gelmişti. 6 ay sonra bu kez ünlü sanatçının kızı Birgül Küçükbalçık benzer iddia ile karşı karşıya... Üstelik Birgül'ün koşarak gittiği görüntüler de ortaya çıktı.
"ÖDEMEDEN KAÇTI"
Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'a şok suçlama! Annesinin ardından o da kuaförde aynısını yaptı, koşarak kaçarken ki görüntüleri ortaya çıktı!
Şarkıcı Kibariye'nin kızı da annesi gibi kuaförden para ödemeyecek çıkınca yeni bir skandala karıştı. Kibariye Ekim 2021'de İstanbul Kadıköy'deki bir kuaföre giderek kaynak saç yaptırdı. İddiaya göre, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte işletmeye gelen sanatçı Kibariye, 3 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 lira tutarındaki borcunu ödemeden dükkândan ayrıldı.
İşletme yöneticisi Kemal Bamdelen yaşananları "Kibariye hanım geldi, saçlarını yaptıracağını söyledi, biz de yaptık. Buradan mutlu bir şekilde ayrıldı, kendisi de söylüyor… Parayı vermeden gittiler, burada bir arkadaş bıraktılar rehin olarak 4-5 saat durdu dükkânda parayı ödemediler… Ali bey 'parayı medya danışmanıma verdim' dedi. Medya danışmanına sordum 'kimse para vermedi' dedi. 'Biri yalan söylüyor ama hanginiz' deyip Ali beyi tekrar aradım. Ali Bey '4200 TL değil de bunu reklam karşılığı yapalım' teklifinde bulundu. Ben de 'en başından söyledim size böyle bir çalışmamız yok. Bizim böyle bir reklama da ihtiyacımız yok' cevabını verdim. 'O zaman yarısını vereyim' dedi. Ben de kendilerini medyaya vereceğimi söyledim. Bence bu olaylardan Kibariye hanımın haberi yoktu sonradan öğrenmiş olabilir. Bu işleri organize den eşi Ali beydir." sözleriyle anlattı.
'KİMSENİN HAKKINI YEMEDİM'
Kibariye ise iddialara "61 yaşındayım ve kimsenin hakkını yemedim. Bu kuaför meselesi de bir sponsorluk olayıydı. Ama şu an ismini anmayacağım arkadaşlarımız böyle prim yapmayı tercih etti. Beni yalancı gösteriyorlar. Bütün sanatçılar sponsorlukla ayakkabı ve kıyafet alıyor. Kuaföre paralarını gönderdim ama bu olay beni ziyadesiyle üzdü. 13 yaşımdan beri sahnelerdeyim. O gün beni nasıl tanıdılarsa bugün de aynı Kibariye'yim. Kimsenin gururuyla, onuruyla, parasıyla, ekmeğiyle oynamadım. Ben kul hakkına girmem. Sesimin ekmeğini yedim." yanıtını verdi.
6 SONRA BİRGÜL GÜNDEMDE
Yaşanan olaydan 6 ay sonra bu kez Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık benzer bir olayla gündeme geldi. İddiaya göre, Birgül Küçükbalçık Ataşehir'de saçlarını boyatmak için gittiği kuaföre 2 bin 500 TL'lik borcunu ödemeden kaçtı.