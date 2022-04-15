Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'a şok suçlama! Annesinin ardından o da kuaförde aynısını yaptı görüntüleri ortaya çıktı: "Ödemeden kaçtı"

İşletme yöneticisi Kemal Bamdelen yaşananları "Kibariye hanım geldi, saçlarını yaptıracağını söyledi, biz de yaptık. Buradan mutlu bir şekilde ayrıldı, kendisi de söylüyor… Parayı vermeden gittiler, burada bir arkadaş bıraktılar rehin olarak 4-5 saat durdu dükkânda parayı ödemediler… Ali bey 'parayı medya danışmanıma verdim' dedi. Medya danışmanına sordum 'kimse para vermedi' dedi. 'Biri yalan söylüyor ama hanginiz' deyip Ali beyi tekrar aradım. Ali Bey '4200 TL değil de bunu reklam karşılığı yapalım' teklifinde bulundu. Ben de 'en başından söyledim size böyle bir çalışmamız yok. Bizim böyle bir reklama da ihtiyacımız yok' cevabını verdim. 'O zaman yarısını vereyim' dedi. Ben de kendilerini medyaya vereceğimi söyledim. Bence bu olaylardan Kibariye hanımın haberi yoktu sonradan öğrenmiş olabilir. Bu işleri organize den eşi Ali beydir." sözleriyle anlattı.