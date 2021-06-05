Adanalı'yla yıldızlaştı sonra bambaşka biri oldu! Mehmet Akif Alakurt köye yerleşti köylülere selam dahi vermiyor
Oyunculuğu bıraktıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen Mehmet Akif Alakurt, uzun süre sonra ortaya çıktı. 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanan ve Türkiye'yi birçok yerde temsil eden Mehmet Akif Alakurt, "Sıla" dizisiyle sektöre giriş yapmıştı ve "Adanalı" dizisiyle de yıldızı parlamıştı. Birçok projede yer aldıktan sonra hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Alakurt, ani bir kararla oyunculuğu bırakıp ortalıktan kaybolmuştu. Uzun bir aradan dönen oyuncu, başarılarıyla değil saldırgan tavırlarıyla, yazdığı küfürleriyle gündem olmaya başlamıştı. Mehmet Akif Alakurt, Antalya'da ortaya çıktı.
05.06.2021 09:58
- Son Güncelleme: 05.06.2021 09:58
'Adanalı' dizisiyle bir döneme damga vuran Mehmet Akif Alakurt, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Özgü Namal, Özlem Tekin gibi ünlü isimlerden sonra Alakurt da köy hayatına geçiş yaptı.
Antalya Kaş'a bağlı bir köyde üç dönüm arazi üzerine inşaa ettirdiği evinde köpekleriyle beraber yaşayan 41 yaşındaki oyuncu, günün tamamını yalnız başına geçiriyor.
Evine boks torbası asıp çalışan Alakurt'un, ağaçlar arasındaki yaşamı objektiflere böyle yansıdı. İki tane kurt köpeği olduğu görülen oyuncunun evinin çatısındaki şezlongu ise dikkat çekti.
KÖYLÜLERE SELAM VERMİYOR!
Yaşadığı yerde köylülerle konuşmayan ünlü oyuncu, zamanının tümünü yalnız başına geçiriyor. Köy halkına selam dahil vermeyen Alakurt'un köylüler tarağından sevilmediği görüldü.
Oyuncu, evinin bahçesinde organik tarım yapıyor. Mehmet Akif Alakurt'un altı önce köye yerleştiği öğrenilirken, arazisi için hatırı sayılır bir para ödediği iddia edildi.