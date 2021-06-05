Adanalı'yla yıldızlaştı sonra bambaşka biri oldu! Mehmet Akif Alakurt köye yerleşti köylülere selam dahi vermiyor

Oyunculuğu bıraktıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen Mehmet Akif Alakurt, uzun süre sonra ortaya çıktı. 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanan ve Türkiye'yi birçok yerde temsil eden Mehmet Akif Alakurt, "Sıla" dizisiyle sektöre giriş yapmıştı ve "Adanalı" dizisiyle de yıldızı parlamıştı. Birçok projede yer aldıktan sonra hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Alakurt, ani bir kararla oyunculuğu bırakıp ortalıktan kaybolmuştu. Uzun bir aradan dönen oyuncu, başarılarıyla değil saldırgan tavırlarıyla, yazdığı küfürleriyle gündem olmaya başlamıştı. Mehmet Akif Alakurt, Antalya'da ortaya çıktı.

05.06.2021 09:58 - Son Güncelleme: 05.06.2021 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





