Fahriye Evcen yeni yaşını kutladı doğum gününe kardeşinin ve eşi Burak Özçivit'in sözleri damga vurdu! Kuruluş Osman'ın yıldızı...

Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. 2017 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, yeni yaşını kutladı. Kendisi de pek çok paylaşım yapan Fahriye Evcen'in yanı sıra eşi Burak Özçivit ve kardeşinin paylaşımları doğum gününe damgasını vurdu.

05.06.2021 09:31 - Son Güncelleme: 05.06.2021 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





