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Fahriye Evcen yeni yaşını kutladı doğum gününe kardeşinin ve eşi Burak Özçivit'in sözleri damga vurdu! Kuruluş Osman'ın yıldızı...

Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. 2017 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, yeni yaşını kutladı. Kendisi de pek çok paylaşım yapan Fahriye Evcen'in yanı sıra eşi Burak Özçivit ve kardeşinin paylaşımları doğum gününe damgasını vurdu.

05.06.2021 09:31 - Son Güncelleme: 05.06.2021 09:31
Fahriye Evcen yeni yaşını kutladı doğum gününe kardeşinin ve eşi Burak Özçivit'in sözleri damga vurdu! Kuruluş Osman'ın yıldızı...

ATV'nin sevilen dizilerinden 'Kuruluş Osman'ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit son paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Fahriye Evcen yeni yaşını kutladı doğum gününe kardeşinin ve eşi Burak Özçivit'in sözleri damga vurdu! Kuruluş Osman'ın yıldızı...

Kuruluş Osman'ın yakışıklısı Burak Özçivit kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. İşte Özçivit ailesinin mutluluk pozu ve yakışıklı oyuncunun romantik doğum günü kutlaması...

Fahriye Evcen yeni yaşını kutladı doğum gününe kardeşinin ve eşi Burak Özçivit'in sözleri damga vurdu! Kuruluş Osman'ın yıldızı...

Evlerinin bahçesinde çekildikleri mutlu aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Burak Özçivit 35 yaşına basan Fahriye Evcen'in doğum gününü "Nice mutlu, sağlıklı senelere güzel eşim. Doğum günün kutlu olsun" sözleri ile kutlarken Fahriye Evcen ise eşi Burak Özçivit'e "Her şeyimsiniz" yorumu ile yanıt verdi.

Fahriye Evcen yeni yaşını kutladı doğum gününe kardeşinin ve eşi Burak Özçivit'in sözleri damga vurdu! Kuruluş Osman'ın yıldızı...

FAHRİYE EVCEN: İLK KUTLAMAYI BURAK YAPTI

Fahriye Evcen önceki gün 34'üncü yaşını kutladı. Yakın dostlarıyla bir araya gelen oyuncu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Doğum günü kutlamalarının 2 gün önceden başladığını ifade eden Evcen, "İlk olarak Burak sürpriz kutlama yaptı. Bu hafta doğum günü haftası olarak devam eder" dedi.

Fahriye Evcen yeni yaşını kutladı doğum gününe kardeşinin ve eşi Burak Özçivit'in sözleri damga vurdu! Kuruluş Osman'ın yıldızı...

Yakında tatile çıkacağını ifade eden oyuncu, "Kış aylarında ekranlarda olabilirim ama onun dışında sürpriz projelerim olacak. Netleşmesini bekliyorum" diye konuştu.