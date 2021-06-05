Fahriye Evcen yeni yaşını kutladı doğum gününe kardeşinin ve eşi Burak Özçivit'in sözleri damga vurdu! Kuruluş Osman'ın yıldızı...
Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. 2017 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, yeni yaşını kutladı. Kendisi de pek çok paylaşım yapan Fahriye Evcen'in yanı sıra eşi Burak Özçivit ve kardeşinin paylaşımları doğum gününe damgasını vurdu.
Evlerinin bahçesinde çekildikleri mutlu aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Burak Özçivit 35 yaşına basan Fahriye Evcen'in doğum gününü "Nice mutlu, sağlıklı senelere güzel eşim. Doğum günün kutlu olsun" sözleri ile kutlarken Fahriye Evcen ise eşi Burak Özçivit'e "Her şeyimsiniz" yorumu ile yanıt verdi.
FAHRİYE EVCEN: İLK KUTLAMAYI BURAK YAPTI
Fahriye Evcen önceki gün 34'üncü yaşını kutladı. Yakın dostlarıyla bir araya gelen oyuncu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Doğum günü kutlamalarının 2 gün önceden başladığını ifade eden Evcen, "İlk olarak Burak sürpriz kutlama yaptı. Bu hafta doğum günü haftası olarak devam eder" dedi.