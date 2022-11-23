Adana gelini Müge Anlı bakın aslen nereli çıkt! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adanalı olan Müge Anlı'nın memleketi meğer...
Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Geçtiğimiz yaz aylarında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştiren Müge Anlı'nın hayatı merak konusu oldu. Atv canlı yayınında damadın adını da vererek evleneceğini açıklayan 48 yaşındaki ekranların sevilen yüzü Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmesinin ardından 'Adana' gelini Müge Anlı'nın memleketi bakın aslen neresiymiş...
23.11.2022 14:47 - Son Güncelleme: 23.11.2022 14:47