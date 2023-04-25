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Haberler Magazin Hande Erçel'in ayakları olay Hakan Sabancı ceketini Hande Erçel'e taşıtması ayrı olay! Aşıkların bitmek bilmeyen dünya turunun vukuatları

Hande Erçel'in ayakları olay Hakan Sabancı ceketini Hande Erçel'e taşıtması ayrı olay! Aşıkların bitmek bilmeyen dünya turunun vukuatları

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Çift aşk iddialarını reddetse de şimdilerde karış karış dünyayı geziyorlar. Son olarak İtalya'ya giden çift attıkları her adımla olay yaratırken, Hande Erçel'in ayakları ve Hakan Sabancı'nın ceketini Erçel'e taşıtması sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. İşte detaylar...

25.04.2023 07:56 - Son Güncelleme: 25.04.2023 07:58
Hande Erçel’in ayakları olay Hakan Sabancı ceketini Hande Erçel’e taşıtması ayrı olay! Aşıkların bitmek bilmeyen dünya turunun vukuatları

Kariyerinden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, şu sıralar iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Avrupa'nın pek çok şehrini gezen çift son olarak İtalya'daydı. Çiftin İtalya tatilinin nabzını tutmak sosyal medya kullanıcılarına düştü. İşte detaylar...

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Hande Erçel’in ayakları olay Hakan Sabancı ceketini Hande Erçel’e taşıtması ayrı olay! Aşıkların bitmek bilmeyen dünya turunun vukuatları

Paris tatili dönüşünde görüntülenen ikili, gizledikleri aşklarını artık burada ilan etmiş oldu.

Hande Erçel’in ayakları olay Hakan Sabancı ceketini Hande Erçel’e taşıtması ayrı olay! Aşıkların bitmek bilmeyen dünya turunun vukuatları

Paris dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen taze aşıklar, soluğu son olarak kuzey ışıklarını izlemek için Finlanya'da almışlardı.

Hande Erçel’in ayakları olay Hakan Sabancı ceketini Hande Erçel’e taşıtması ayrı olay! Aşıkların bitmek bilmeyen dünya turunun vukuatları

Danimarka'ya da giden çift sonrasında Milano yolunu tutmuştu.

Hande Erçel’in ayakları olay Hakan Sabancı ceketini Hande Erçel’e taşıtması ayrı olay! Aşıkların bitmek bilmeyen dünya turunun vukuatları

Milano'dan sonra Türkiye'ye geri dönen çiçeği burnunda aşıklar son olarak İtalya'daydı.

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