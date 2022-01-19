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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya bu kez evleniyor derken şok haber geldi! Aşıklar şehrine giden Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Umut Evirgen ayrıldı

Serenay Sarıkaya bu kez evleniyor derken şok haber geldi! Aşıklar şehrine giden Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Umut Evirgen ayrıldı

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen hakkındaki aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaların olduğu dönem Sarıkaya bunları kati bir dille yalanlarken, Evirgen'den de "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" itirafı gelmişti. Kaçak çift geçtiğimiz Aralık ayında Rumeli Hisarı'nda yakayı ele vermiş, Sarıkaya ise karşısında kameraları görünce sessiz kalmayı tercih etmişti. Aşıklar Şehri Paris'e tatile giden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in evlenecekleri iddia edilirken şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı mı?

19.01.2022 09:57 - Son Güncelleme: 19.01.2022 10:26
Serenay Sarıkaya bu kez evleniyor derken şok haber geldi! Aşıklar şehrine giden Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Umut Evirgen ayrıldı

Oyuncu Serenay Sarıkaya (29) ile Melisa Şenolsun'dan ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in (32) aşk yaşadığı iddiaları bir süredir magazin gündemindeydi. Sarıkaya'nın, Evirgen'in sahibi olduğu mekana gittiği öne sürülmüştü.

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Serenay Sarıkaya bu kez evleniyor derken şok haber geldi! Aşıklar şehrine giden Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Umut Evirgen ayrıldı

Ünlü işletmecinin, "içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan oyuncu için mekanı kapattığı" haberleri çıkmıştı.

Serenay Sarıkaya bu kez evleniyor derken şok haber geldi! Aşıklar şehrine giden Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Umut Evirgen ayrıldı

Umut Evirgen aynı zamanda bir dönem Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy'un da yakın arkadaşlarından biriydi.

Serenay Sarıkaya bu kez evleniyor derken şok haber geldi! Aşıklar şehrine giden Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Umut Evirgen ayrıldı

"BU HABERLERDEN SIKILDIM"
Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz eylül ayında basın mensuplarının "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine, hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koymuştu.

Serenay Sarıkaya bu kez evleniyor derken şok haber geldi! Aşıklar şehrine giden Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Umut Evirgen ayrıldı

Güzel oyuncu, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı.

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