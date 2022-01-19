Serenay Sarıkaya bu kez evleniyor derken şok haber geldi! Aşıklar şehrine giden Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Umut Evirgen ayrıldı
Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen hakkındaki aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaların olduğu dönem Sarıkaya bunları kati bir dille yalanlarken, Evirgen'den de "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" itirafı gelmişti. Kaçak çift geçtiğimiz Aralık ayında Rumeli Hisarı'nda yakayı ele vermiş, Sarıkaya ise karşısında kameraları görünce sessiz kalmayı tercih etmişti. Aşıklar Şehri Paris'e tatile giden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in evlenecekleri iddia edilirken şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı mı?
19.01.2022 09:57
- Son Güncelleme: 19.01.2022 10:26
Oyuncu Serenay Sarıkaya (29) ile Melisa Şenolsun'dan ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in (32) aşk yaşadığı iddiaları bir süredir magazin gündemindeydi. Sarıkaya'nın, Evirgen'in sahibi olduğu mekana gittiği öne sürülmüştü.
Umut Evirgen aynı zamanda bir dönem Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy'un da yakın arkadaşlarından biriydi.
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Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz eylül ayında basın mensuplarının "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine, hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koymuştu.