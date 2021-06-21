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Kardeşlerim’in Suzan’ı Ahu Yağtu’dan cesur pozlar! Derin göğüs dekoltesi ve süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu'dan cesur pozlar! Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Suzan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ahu Yağtu, bir dergi içekimi için objektif karşısına geçti. Çekimden kareleri sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen oyuncunun cesur pozları nefes kesti. Ahu Yağtu'nun sarı süper mini elbisesi ve derin göğüs dekolteli beyaz takımıyla verdiği pozlar sosyal medyada bomba etkisi yarattı. İşte Ahu Yağtu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımları…

21.06.2021 23:03 - Son Güncelleme: 21.06.2021 23:44
Kardeşlerim’in Suzan’ı Ahu Yağtu’dan cesur pozlar! Derin göğüs dekoltesi ve süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

ATV'de yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanan 'Kardeşlerim' dizisinden Suzan'ı canlandıran Ahu Yağtu, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in Suzan’ı Ahu Yağtu’dan cesur pozlar! Derin göğüs dekoltesi ve süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Çekim sırasında birbirinden iddialı pozlar veren Ahu Yağtu, o kareleri sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Kardeşlerim’in Suzan’ı Ahu Yağtu’dan cesur pozlar! Derin göğüs dekoltesi ve süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Ahu Yağtu'nun sarı süper mini elbisesi ve derin göğüs dekolteli beyaz takımıyla verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kardeşlerim’in Suzan’ı Ahu Yağtu’dan cesur pozlar! Derin göğüs dekoltesi ve süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Ünlü oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağarken Ahu Yağtu düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.

Kardeşlerim’in Suzan’ı Ahu Yağtu’dan cesur pozlar! Derin göğüs dekoltesi ve süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

İşte Ahu Yağtu'nun sosyal medyayı sallayan o pozları…