Kardeşlerim’in Suzan’ı Ahu Yağtu’dan cesur pozlar! Derin göğüs dekoltesi ve süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu'dan cesur pozlar! Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Suzan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ahu Yağtu, bir dergi içekimi için objektif karşısına geçti. Çekimden kareleri sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen oyuncunun cesur pozları nefes kesti. Ahu Yağtu'nun sarı süper mini elbisesi ve derin göğüs dekolteli beyaz takımıyla verdiği pozlar sosyal medyada bomba etkisi yarattı. İşte Ahu Yağtu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımları…

21.06.2021 23:03 - Son Güncelleme: 21.06.2021 23:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





