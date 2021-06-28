Ada Masalı Haziran Ayça Ayşin Turan da estetikli çıktı 7'den 70'e herkes hayran ama gerçek hayal kırıklığı! Siz bir de böyle görün
28 yaşındaki oyuncu Ayça Ayşin Turan son dönemin parlayan yıldızlarından biri. 2011 yılında rol aldığı Dinle Sevgili isimli diziyle ekranlara ilk kez gelen Ayça Ayşin Turan, 2013 yılında oynadığı Karagül ile birlikte çok daha büyük kitleler tarafından tanınır hale geldi. Ayça Ayşin Turan bu yaz da Ada Masalı dizisinde Haziran karakteriyle ekranlarda. Ayça Ayşin Turan'ın hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Ancak gelin görün ki araştırma yapanlar Ayça Ayşin Turan'ın 7'den 70'e herkesin hayran olduğu güzelliğinin estetikli olduğunu öğrenince şaştı kaldı. İşte başta Ayça Ayşin Turan olamk üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.
4 milyonu aşkın bir takipçi sayısıyla da Instagram'da dikkat çekiyor Ayça Ayşin Turan. Ayça Ayşin Turan, çok fazla sosyal medya kullanmayı sevmeyen isimlerden. Ancak zaman zaman takipçilerine güzel sürprizler de yapıyor.
Kimi zaman yer aldığı dizilerin kamera arkasından fotoğraflar paylaşırken, zaman zaman da gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor.