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Haberler Magazin Acun'un telefonunun ucundaki gizemli ses! Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'ini görenler inanamadı! Çıka çıka bakın kim çıktı

Acun'un telefonunun ucundaki gizemli ses! Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'ini görenler inanamadı! Çıka çıka bakın kim çıktı

Kimse daha önce görmemişti! 2007-2010 yıllarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın popülerliğini arttıran Var Mısın Yok Musun programda telefonla teklif sunan Hamdi Bey'in kim olduğuna yönelik birçok iddia ortaya atılmıştı. Hatta 'Hamdi Bey diye biri yok, Acun kendi kendine konuşuyor' bile denilmişti. Programın gizemli ismi Hamdi Bey'in kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Bakın merakla beklenen Hamdi Bey kim çıktı.

10.06.2023 12:10 - Son Güncelleme: 10.06.2023 12:10
Acun’un telefonunun ucundaki gizemli ses! Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’ini görenler inanamadı! Çıka çıka bakın kim çıktı

Var Mısın Yok Musun programı, hem konsepti hem konukları hem de yarışmacılarıyla yayınlandığı dönemde büyük ses getirdi.

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Acun’un telefonunun ucundaki gizemli ses! Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’ini görenler inanamadı! Çıka çıka bakın kim çıktı

DÜNYA STARLARI KATILDI!
Türkiye'ye ziyarete gelen Fifty Cent, Adriana Lima ve Christina Aguilera gibi dünyaca tanınan ünlüler yarışmaya konuk oldu.

Acun’un telefonunun ucundaki gizemli ses! Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’ini görenler inanamadı! Çıka çıka bakın kim çıktı

ŞÖHRETİN KAPILARINI ARALADI!
Birçok yarışmacının programdan sonra hayatı değişti. Şeyma Subaşı, Hakan Hatipoğlu, Merve Oflaz, Gizem Hatipoğlu, Nursel Ergin gibi isimler programla birlikte şöhretin kapılarını araladı ve televizyon dünyasında kendilerine yer buldu.

Acun’un telefonunun ucundaki gizemli ses! Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’ini görenler inanamadı! Çıka çıka bakın kim çıktı

Ünlü çift Hakan ve Gizem Hatipoğlu çifti bu programda tanışıp evlendi.

Acun’un telefonunun ucundaki gizemli ses! Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’ini görenler inanamadı! Çıka çıka bakın kim çıktı

Nur Tuğba Namlı şimdilerde Hakan Ural'la, Neler Oluyor Hayatta? programını sunuyor.

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