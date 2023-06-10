Acun'un telefonunun ucundaki gizemli ses! Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'ini görenler inanamadı! Çıka çıka bakın kim çıktı
Kimse daha önce görmemişti! 2007-2010 yıllarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın popülerliğini arttıran Var Mısın Yok Musun programda telefonla teklif sunan Hamdi Bey'in kim olduğuna yönelik birçok iddia ortaya atılmıştı. Hatta 'Hamdi Bey diye biri yok, Acun kendi kendine konuşuyor' bile denilmişti. Programın gizemli ismi Hamdi Bey'in kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Bakın merakla beklenen Hamdi Bey kim çıktı.
10.06.2023 12:10 - Son Güncelleme: 10.06.2023 12:10