Popo estetiği yaptırdığı iddia edilmişti üzerinde adaçayı gezdirdi! Estetik kraliçeleri Ceylan ile Azeri kızı Günel "Elem tere fiş kem gözlere şiş"
Küçük Ceylan olarak hafızalarda kazınan şarkıcı Ceylan şimdilerde 48 yaşında. Bir dizi estetik operasyon geçiren şarkıcı Ceylan son haliyle herkesi şaşkına çevirmiş, kalça estetiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Ceylan önceki gün yine estetikleriyle bilinen Azeri kızı Günel'le yan yana geldi. İkili sahnede nazara karşı adaçayı yaktı. İşte Ceylan ile Günel'in o anları...
10.06.2023 12:56 - Son Güncelleme: 10.06.2023 12:59
Önceki gün 2. Sayfa programına konuk olan Ceylan, yüzünde estetik olduğunu ve değişiminden dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Canlı yayındaki imajıyla adından söz ettiren Ceylan'ı renkli gözlükleriyle gören sosyal medya kullanıcıları Yılmaz Morgül'e benzetmişti.
Değişimiyle ilgili konuşan Ceylan, "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor. 40 senedir bu sektördeyim. Ben şarkı çıkardığımda haber olmuyorum ama imaj değiştirdiğimde haber oluyorum. Takdir edilmeyi beklemiyorum zaten" demişti.