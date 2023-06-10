Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere'den haber var "Şimdi doktorumun yanındayım..." İki farklı kanser türü tespit edilmişti
Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere bir süredir kanserle mücadele ediyor. 38 yaşındaki bir çocuk annesi Survivor Nagihan Karadere, iki farklı kanser türünün tespit edildiğini ve tedavi gördüğünü duyurmuştu. Katıldığı Survivor yarışmasının hayatını alt üst ettiğini söyleyen Karadere, uzun bir aradan sonra sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. İşte detaylar...
Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere, yarışmayı altıncı olarak tamamlamıştı.
Fenomen yarışmacı, yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.
Karadere, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat herkes çıkar derdinde. Arkadaşlıklar yalan. Survivor'da görmediğim kadar samimiyetsizlikler gördüm. Görmediğim kadar yalanlar gördüm. Hayatımda görmediğim üçkağıtlar gördüm"
Bu sözler sonrasında da Acun Ilıcalı ile gerginlik yaşamıştı Karadere. Karadere'nin söylediklerini asla kabul etmediğini dile getiren Acun Ilıcalı, şöyle konuşmuştu:
Nagihan'ın şampiyon olacak hangi özelliği vardı mesela? Çok iyi koşuyor, ne güzel ya. Öyle bir yarışma değil ki. Yarışma koşu üzerine değil. Biz Nagihan'a şunu demedik 'Nagihan gel 400 metre koşacaksın engelli, birinci olursan şampiyon olacaksın' demedik. Yarışma bu değil, yarışma seyirciyle bütünleşiyor.
Elendikten sonra yarışmaya tepki gösteren ünlü isim ve Acun Ilıcalı ile gerginlik yaşayan ünlü isim, ocak ayında kansere yakalandığını açıklamıştı: