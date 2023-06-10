Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere'den haber var "Şimdi doktorumun yanındayım..." İki farklı kanser türü tespit edilmişti

Bu sözler sonrasında da Acun Ilıcalı ile gerginlik yaşamıştı Karadere. Karadere'nin söylediklerini asla kabul etmediğini dile getiren Acun Ilıcalı, şöyle konuşmuştu:

Nagihan'ın şampiyon olacak hangi özelliği vardı mesela? Çok iyi koşuyor, ne güzel ya. Öyle bir yarışma değil ki. Yarışma koşu üzerine değil. Biz Nagihan'a şunu demedik 'Nagihan gel 400 metre koşacaksın engelli, birinci olursan şampiyon olacaksın' demedik. Yarışma bu değil, yarışma seyirciyle bütünleşiyor.