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Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere'den haber var "Şimdi doktorumun yanındayım..." İki farklı kanser türü tespit edilmişti

Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere bir süredir kanserle mücadele ediyor. 38 yaşındaki bir çocuk annesi Survivor Nagihan Karadere, iki farklı kanser türünün tespit edildiğini ve tedavi gördüğünü duyurmuştu. Katıldığı Survivor yarışmasının hayatını alt üst ettiğini söyleyen Karadere, uzun bir aradan sonra sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. İşte detaylar...

10.06.2023 11:02 - Son Güncelleme: 10.06.2023 11:02
Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere’den haber var Şimdi doktorumun yanındayım... İki farklı kanser türü tespit edilmişti

Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere, yarışmayı altıncı olarak tamamlamıştı.

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Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere’den haber var Şimdi doktorumun yanındayım... İki farklı kanser türü tespit edilmişti

Fenomen yarışmacı, yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere’den haber var Şimdi doktorumun yanındayım... İki farklı kanser türü tespit edilmişti

Karadere, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat herkes çıkar derdinde. Arkadaşlıklar yalan. Survivor'da görmediğim kadar samimiyetsizlikler gördüm. Görmediğim kadar yalanlar gördüm. Hayatımda görmediğim üçkağıtlar gördüm"

Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere’den haber var Şimdi doktorumun yanındayım... İki farklı kanser türü tespit edilmişti

Bu sözler sonrasında da Acun Ilıcalı ile gerginlik yaşamıştı Karadere. Karadere'nin söylediklerini asla kabul etmediğini dile getiren Acun Ilıcalı, şöyle konuşmuştu:

Nagihan'ın şampiyon olacak hangi özelliği vardı mesela? Çok iyi koşuyor, ne güzel ya. Öyle bir yarışma değil ki. Yarışma koşu üzerine değil. Biz Nagihan'a şunu demedik 'Nagihan gel 400 metre koşacaksın engelli, birinci olursan şampiyon olacaksın' demedik. Yarışma bu değil, yarışma seyirciyle bütünleşiyor.

Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere’den haber var Şimdi doktorumun yanındayım... İki farklı kanser türü tespit edilmişti

Elendikten sonra yarışmaya tepki gösteren ünlü isim ve Acun Ilıcalı ile gerginlik yaşayan ünlü isim, ocak ayında kansere yakalandığını açıklamıştı:

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