İbrahim Tatlıses Hülya Avşar ile Mavi Mavi şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu... Yıllar sonra bomba itiraf: "Evlenmek istiyordu..."

"EVET SEVGİLİM VAR!"

En son Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açtı. Seren Serengil'in 'Sizi ne zaman atarlı görsem 'bir aşk yaşıyordur' diyorum. 28 Aralık'ta yeni bir aşka yelken açmışsınız' sözlerini İbrahim Tatlıses doğruladı. Yeni bir ilişkiye başladığını duyuran Tatlıses, 'Gözümün içine sevgiyle bakıyor... Öyle bakan da görmedim bugüne kadar' ifadelerini kullandı.