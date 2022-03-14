İbrahim Tatlıses Hülya Avşar ile Mavi Mavi şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu... Yıllar sonra bomba itiraf: "Evlenmek istiyordu..."
İbrahim Tatlıses Hülya Avşar ile Mavi Mavi şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu... İbo Show'a katılan Seren Serengil'den yıllar sonra gelen itiraf gündeme bomba gibi düştü. Aşk ve kariyeri ile Hülya da Tatlıses de gündemde ilk sıralarda yer almayı her zaman başardı. Her ikisi de attığı her adımla adından söz ettiriyor. Önceki gün İbo Show'da itiraflar havada uçuştu. Geçtiğimiz yıl İbo Show' a katılan Hülya Avşar'ın İbrahim Tatlıses ile Mavi Mavi şarkısını seslendirmesi günlerce konuşulmuş, o anlarda usta sanatçı gözyaşlarına hakim olamayarak, "Ne olur affedin beni" demişti. Bomba yıllar sonra patladı. İşte o itiraf...
"EVLENMEK İSTİYORDU..."
İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar ile Mavi Mavi şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu... Yıllar sonra bomba itiraf geldi.
İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a bu hafta Bülent Serttaş, Seren Serengil, Yeşim Salkım ve Altay konuk oldu. Çok konuşulan programda zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
"EVET SEVGİLİM VAR!"
En son Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açtı. Seren Serengil'in 'Sizi ne zaman atarlı görsem 'bir aşk yaşıyordur' diyorum. 28 Aralık'ta yeni bir aşka yelken açmışsınız' sözlerini İbrahim Tatlıses doğruladı. Yeni bir ilişkiye başladığını duyuran Tatlıses, 'Gözümün içine sevgiyle bakıyor... Öyle bakan da görmedim bugüne kadar' ifadelerini kullandı.
YILLAR SONRA BOMBA İTİRAF!
Çocukluk yıllarından beri İbrahim Tatlıses'le bir arada olduğunu söyleyen Serengil yaptığı itiraflarla programa damga vurdu.