Acun resmen duyurdu! Yürekler ağza gelmişti 'elendi mi' merak edilirken o yarışmacıdan üzen haber: 'Survivor Kardelen Kalender’in sağlık durumu...'
Acun resmen duyurdu! Yürekler ağza gelmişti 'elendi mi' merak edilirken o yarışmacıdan üzen haber geldi. Survivor'da yürekler ağızda! Survivor 2023 yarışmacılarından Kardelen, dokunulmazlık oyununda düştüğü havuzda korku dolu anlar yaşadı. Sudan çıkamayan Kardelen yürekleri ağızlara getirdi. Acı için kıvranan yarışmacının o anları ekranlara yansırken Kardelen Kalender'in sağlık duruu ve elenip elenmediğine dair meraklar da aldı başını gitti. Acun Ilıcalı, Survivor Kardelen Kalender ile ilgili son durumu paylaştı. İşte detaylar...
09.04.2023 17:03 - Son Güncelleme: 09.04.2023 17:07