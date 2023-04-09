RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Acun resmen duyurdu! Yürekler ağza gelmişti 'elendi mi' merak edilirken o yarışmacıdan üzen haber: 'Survivor Kardelen Kalender’in sağlık durumu...'

Acun resmen duyurdu! Yürekler ağza gelmişti 'elendi mi' merak edilirken o yarışmacıdan üzen haber: 'Survivor Kardelen Kalender’in sağlık durumu...'

Acun resmen duyurdu! Yürekler ağza gelmişti 'elendi mi' merak edilirken o yarışmacıdan üzen haber geldi. Survivor'da yürekler ağızda! Survivor 2023 yarışmacılarından Kardelen, dokunulmazlık oyununda düştüğü havuzda korku dolu anlar yaşadı. Sudan çıkamayan Kardelen yürekleri ağızlara getirdi. Acı için kıvranan yarışmacının o anları ekranlara yansırken Kardelen Kalender'in sağlık duruu ve elenip elenmediğine dair meraklar da aldı başını gitti. Acun Ilıcalı, Survivor Kardelen Kalender ile ilgili son durumu paylaştı. İşte detaylar...

09.04.2023 17:03 - Son Güncelleme: 09.04.2023 17:07
Acun resmen duyurdu! Yürekler ağza gelmişti ’elendi mi’ merak edilirken o yarışmacıdan üzen haber: ’Survivor Kardelen Kalender’in sağlık durumu...’

Acun resmen duyurdu! Yürekler ağza gelmişti 'elendi mi' merak edilirken o yarışmacıdan üzen haber geldi.

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Acun resmen duyurdu! Yürekler ağza gelmişti ’elendi mi’ merak edilirken o yarışmacıdan üzen haber: ’Survivor Kardelen Kalender’in sağlık durumu...’

Survivor'da yarışmacılar ödül oyununda havuzun üzerine kurulan ağaçlara tırmanarak bayrakları toplamaya çalışmıştı.

Acun resmen duyurdu! Yürekler ağza gelmişti ’elendi mi’ merak edilirken o yarışmacıdan üzen haber: ’Survivor Kardelen Kalender’in sağlık durumu...’

Kardelen ise ağaca tırmandığı esnada sakatlanmıştı.

Acun resmen duyurdu! Yürekler ağza gelmişti ’elendi mi’ merak edilirken o yarışmacıdan üzen haber: ’Survivor Kardelen Kalender’in sağlık durumu...’

Dizinin döndüğünü söyleyen Kardelen, acı içinde kıvranarak havuza düşmüştü. Ekibin müdahalesiyle havuzdan çıkarılan yarışmacı, oyun alanındaki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Ilıcalı konu hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

Acun resmen duyurdu! Yürekler ağza gelmişti ’elendi mi’ merak edilirken o yarışmacıdan üzen haber: ’Survivor Kardelen Kalender’in sağlık durumu...’

"Kardelen'nin durumuyla ilgili doktorlarımızdan haber bekliyoruz. İki gün içinde Kardelen ile ilgili bir haber almayı umuyoruz. Yarın açık artırma oyunu oynanacak. Birleşmeden sonraki günlerde olan oyundu bu. Oyunda Kardelen görünecek ama bu oyun daha önce çekilmişti.''

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