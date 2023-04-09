Acun resmen duyurdu! Yürekler ağza gelmişti ’elendi mi’ merak edilirken o yarışmacıdan üzen haber: ’Survivor Kardelen Kalender’in sağlık durumu...’

"Kardelen'nin durumuyla ilgili doktorlarımızdan haber bekliyoruz. İki gün içinde Kardelen ile ilgili bir haber almayı umuyoruz. Yarın açık artırma oyunu oynanacak. Birleşmeden sonraki günlerde olan oyundu bu. Oyunda Kardelen görünecek ama bu oyun daha önce çekilmişti.''