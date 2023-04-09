RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Serenay Sarıkaya eski sevgilisi Kerem Bürsin'den kalan son yadigarı da kaybetti! Acı haberi duyurdu Filiz Akın, Merve Dizdar ve birçok ünlüden mesaj yağdı

Serenay Sarıkaya eski sevgilisi Kerem Bürsin'den kalan son yadigarı da kaybetti! Acı haberi duyurdu Filiz Akın, Merve Dizdar ve birçok ünlüden mesaj yağdı

Serenay Sarıkaya eski sevgilisi Kerem Bürsin'den kalan son yadigarı da kaybetti! Acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu Filiz Akın, Merve Dizdar ve birçok ünlüden mesaj yağdı. Evlilik haberleri beklerken bir anda ayrılık kararı alan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin artık bambaşka hayatlar yaşıyor. Eski sevgililer acı haberle sarsıldı. Bir dönem aralarında paylaşamadıkları biricik dostları hayata gözlerini yumdu. Orfeus'un ölümü Serenay Sarıkaya'yı derinden üzdü.

09.04.2023 16:25 - Son Güncelleme: 09.04.2023 16:41
Serenay Sarıkaya eski sevgilisi Kerem Bürsin’den kalan son yadigarı da kaybetti! Acı haberi duyurdu Filiz Akın, Merve Dizdar ve birçok ünlüden mesaj yağdı

Serenay Sarıkaya eski sevgilisi Kerem Bürsin'den kalan son yadigarı da kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu Filiz Akın, Merve Dizdar ve birçok ünlüden Sarıkaya'ya mesaj yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya eski sevgilisi Kerem Bürsin’den kalan son yadigarı da kaybetti! Acı haberi duyurdu Filiz Akın, Merve Dizdar ve birçok ünlüden mesaj yağdı

Serenay Sarıkaya, can dostunu kaybetti. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Serenay Sarıkaya, köpeği Orfeus'u kaybettiğini duyurdu.

Serenay Sarıkaya eski sevgilisi Kerem Bürsin’den kalan son yadigarı da kaybetti! Acı haberi duyurdu Filiz Akın, Merve Dizdar ve birçok ünlüden mesaj yağdı

VEFAT EDEN KÖPEĞİNİ PAYLAŞTI

Sarıkaya köpeğini kaybettiğini, "Güzel ruhlu Orfem seni çok seviyorum" ifadesi ile paylaştı.

Serenay Sarıkaya eski sevgilisi Kerem Bürsin’den kalan son yadigarı da kaybetti! Acı haberi duyurdu Filiz Akın, Merve Dizdar ve birçok ünlüden mesaj yağdı

Ünlü oyuncuya Medcezir dizisindeki rol arkadaşları Meriç Aral ve Ecem Akbin'den ve Alice Müzikali'nde aynı sahneyi paylaştığı Merve Dizdar'dan başsağlığı paylaşımında bulundu.

Serenay Sarıkaya eski sevgilisi Kerem Bürsin’den kalan son yadigarı da kaybetti! Acı haberi duyurdu Filiz Akın, Merve Dizdar ve birçok ünlüden mesaj yağdı

Orfeus yıllar önce Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya arasındaki krizle gündeme gelmişti hatırlarsanız.

SON DAKİKA