Serenay Sarıkaya eski sevgilisi Kerem Bürsin'den kalan son yadigarı da kaybetti! Acı haberi duyurdu Filiz Akın, Merve Dizdar ve birçok ünlüden mesaj yağdı
Serenay Sarıkaya eski sevgilisi Kerem Bürsin'den kalan son yadigarı da kaybetti! Acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu Filiz Akın, Merve Dizdar ve birçok ünlüden mesaj yağdı. Evlilik haberleri beklerken bir anda ayrılık kararı alan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin artık bambaşka hayatlar yaşıyor. Eski sevgililer acı haberle sarsıldı. Bir dönem aralarında paylaşamadıkları biricik dostları hayata gözlerini yumdu. Orfeus'un ölümü Serenay Sarıkaya'yı derinden üzdü.
09.04.2023 16:25 - Son Güncelleme: 09.04.2023 16:41
Serenay Sarıkaya eski sevgilisi Kerem Bürsin'den kalan son yadigarı da kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu Filiz Akın, Merve Dizdar ve birçok ünlüden Sarıkaya'ya mesaj yağdı.
Serenay Sarıkaya, can dostunu kaybetti. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Serenay Sarıkaya, köpeği Orfeus'u kaybettiğini duyurdu.