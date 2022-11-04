Acun o mesajı affetmeyip sepetlemişti! Survivor eski yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan olay kare! Göğsüne yaklaştırıp...
Acun o mesajı affetmeyip sepetlemişti! Survivor eski yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan olay kareler geldi. Şubat ayında evlendiği eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımından dolayı işinden kovulan eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ün boşanma kararı aldığı ileri sürülmüştü. 2020 yılında evlenen eski yarışmacıların yaşadıkları fikir ayrılıkları yüzünden zor günle geçirdiği iddia edilirken Kurretülayn Matur doğum günü kutladı, o kareler herkesi şaşkına çevirdi, "Hiç de üzgün görünmüyor" yorumları yapıldı.
Acun o mesajı affetmeyip sepetlemişti! Survivor eski yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan olay kare!
PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI
Evliliğini gözlerden uzak yaşamaya çalışan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur'un boşanma kararı aldığı iddia edildi. Ayrılık iddiasının gündem olmasının ardından Matur'un Instagram hesabından yaptığı paylaşım kafa karıştırdı.
Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur'un boşanacağı konuşulurken güzel isim doğum gününü kutladı.Eşinin doğum gününde olmaması iddialı güçlendirirken Kurretülayn Matur da yerleşimlerinden Survivor Semih'e yer vermedi. Kurretülayn Matur doğum gününde siyah dantel detaylı transparan bir elbise giydi.
İçine siyah iç çamaşırı giyen ünlü isim paylaşımlarında sütyen detayını paylaşmayı da ihmal etmedi. Kurretülayn Matur'un paylaşımlarını görenler "Semih'i kıskandırmak mı istiyorsun?", "Nispet mi yapıyorsun?" , "Hiç de üzgün görünmüyor" yorumlarında bulundu.