Acun o mesajı affetmeyip sepetlemişti! Survivor eski yorumcusu Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’dan olay kare! Göğsüne yaklaştırıp...

İçine siyah iç çamaşırı giyen ünlü isim paylaşımlarında sütyen detayını paylaşmayı da ihmal etmedi. Kurretülayn Matur'un paylaşımlarını görenler "Semih'i kıskandırmak mı istiyorsun?", "Nispet mi yapıyorsun?" , "Hiç de üzgün görünmüyor" yorumlarında bulundu.