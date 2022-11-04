Mehmet Yalçınkaya'yı tek seferde reddetmişti! Masterchef'te patladı bakın şimdi neler yapıyor! Masterchef Tunahan Ak...
Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'in, 2021 sezonun adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Tunahan Ak'tı. Yarışma boyunca olan umursamazlığı ve kendine güvensizliğiyle jürinin eleştiri oklarının da hedefi olan Tunahan Ak, Şef Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini reddetmişti. Bakın Tunahan Ak şimdilerde neler yapıyor.
04.11.2022 15:00 - Son Güncelleme: 04.11.2022 15:00
Bolu'da 4 sene yatılı okuyan eski MasterChef yarışmacısı, uzun yıllar çikolata imalathanesinde çalıştı.
MasterChef'teki eğlenceli halleriyle tanınan yarışmacının, Kadıköy Moda'daki bir kafede tatlı ve kahve satışı yapmaya başladığı konuşuluyor.
Eğlenceli kişiliği ve esprileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tunahan Ak, MasterChef'te barbunya kullanarak yaptığı tatlıyla şeflerden tam not almıştı.