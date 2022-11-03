Acun kovmuş o paylaşım yüzünden Survivor'daki işinden olmuştu... Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan olay yazı: "Sonu yaşlılık olan..."

Acun kovmuş o paylaşım yüzünden Survivor'daki işinden olmuştu... Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan kafa karıştıran paylaşım geldi. Geçtiğimiz aylarda eşinin Acun Ilıcalı'nın vefat eden sağ kolu hakkındaki paylaşımından dolayı işinden olan Öztürk'ün evliliğinde kriz olduğu ileri sürüldü.