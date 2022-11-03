Acun kovmuş o paylaşım yüzünden Survivor'daki işinden olmuştu... Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan olay yazı: "Sonu yaşlılık olan..."
Acun kovmuş o paylaşım yüzünden Survivor'daki işinden olmuştu... Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan olay yazı geldi. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı televizyon yarışmalarıyla adını duyuran ve ardından sunuculuk yapan Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur hakkında ortaya atılan Alpay Kazan iddiası bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir vazgeçilmezi olduğu Survivor Ekstra'da yer almayan Semih Öztürk hakkında Furkan Dede'den açıklama gelmiş ve Öztürk'in ilişiğinin kesildiği açıklanmıştı. Şubat ayında evlendiği eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımından dolayı işinden kovulan eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ün boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. İşte detaylar...Kurretülayn Matur'un Instagram paylaşımı ise iddiaları güçlendirdi.
03.11.2022 11:58 - Son Güncelleme: 03.11.2022 12:03
Acun kovmuş o paylaşım yüzünden Survivor'daki işinden olmuştu... Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan kafa karıştıran paylaşım geldi. Geçtiğimiz aylarda eşinin Acun Ilıcalı'nın vefat eden sağ kolu hakkındaki paylaşımından dolayı işinden olan Öztürk'ün evliliğinde kriz olduğu ileri sürüldü.
PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI
Evliliğini gözlerden uzak yaşamaya çalışan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur'un boşanma kararı aldığı iddia edildi. Ayrılık iddiasının gündem olmasının ardından Matur'un Instagram hesabından yaptığı paylaşım kafa karıştırdı.