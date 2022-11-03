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Haberler Magazin Acun kovmuş o paylaşım yüzünden Survivor'daki işinden olmuştu... Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan olay yazı: "Sonu yaşlılık olan..."

Acun kovmuş o paylaşım yüzünden Survivor'daki işinden olmuştu... Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan olay yazı: "Sonu yaşlılık olan..."

Acun kovmuş o paylaşım yüzünden Survivor'daki işinden olmuştu... Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan olay yazı geldi. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı televizyon yarışmalarıyla adını duyuran ve ardından sunuculuk yapan Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur hakkında ortaya atılan Alpay Kazan iddiası bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir vazgeçilmezi olduğu Survivor Ekstra'da yer almayan Semih Öztürk hakkında Furkan Dede'den açıklama gelmiş ve Öztürk'in ilişiğinin kesildiği açıklanmıştı. Şubat ayında evlendiği eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımından dolayı işinden kovulan eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ün boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. İşte detaylar...Kurretülayn Matur'un Instagram paylaşımı ise iddiaları güçlendirdi.

03.11.2022 11:58 - Son Güncelleme: 03.11.2022 12:03
Acun kovmuş o paylaşım yüzünden Survivor’daki işinden olmuştu... Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’dan olay yazı: Sonu yaşlılık olan...

Acun kovmuş o paylaşım yüzünden Survivor'daki işinden olmuştu... Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan kafa karıştıran paylaşım geldi. Geçtiğimiz aylarda eşinin Acun Ilıcalı'nın vefat eden sağ kolu hakkındaki paylaşımından dolayı işinden olan Öztürk'ün evliliğinde kriz olduğu ileri sürüldü.

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Acun kovmuş o paylaşım yüzünden Survivor’daki işinden olmuştu... Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’dan olay yazı: Sonu yaşlılık olan...

PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Evliliğini gözlerden uzak yaşamaya çalışan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur'un boşanma kararı aldığı iddia edildi. Ayrılık iddiasının gündem olmasının ardından Matur'un Instagram hesabından yaptığı paylaşım kafa karıştırdı.

Acun kovmuş o paylaşım yüzünden Survivor’daki işinden olmuştu... Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’dan olay yazı: Sonu yaşlılık olan...

Boşanma kararı aldığı konuşulan Matur'un Nietzsche'nin "Evlilikler aşkın bitmesinden değil, arkadaşlığın olmamasından biter" sözünü paylaşması boşanma iddiasını güçlendirdi.

Acun kovmuş o paylaşım yüzünden Survivor’daki işinden olmuştu... Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’dan olay yazı: Sonu yaşlılık olan...

NELER YAŞANDI?

Survivor Ardahan'ın elenmesinden sonra Survivor Ekstra programından ani bir kararla ayrılan ve kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk kendini tutamadı.

Acun kovmuş o paylaşım yüzünden Survivor’daki işinden olmuştu... Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’dan olay yazı: Sonu yaşlılık olan...

Survivor yorumlarını Twitter'dan devam ettiren Semih Öztürk o dönem paylaşımlarıyla gündem oldu.

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