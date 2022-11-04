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Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi 'yine' evleniyor 'karın olmak için sabırsızlanıyorum' Hazırlıklar başladı düğün tarihi...

Şeyma Subaşı ve uzatmalı sevgilisi Mohammed Alsaloussi, magazin gündeminde kendilerine yer bulmaya devam ediyor... Geçtiğimiz aylarda yasaklı madde kullanırken görüntüleri çekilen ve sosyal medyaya sızdırılan çift aşklarına ayrılıkların ardından tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yeniden barışan çiftten ilginç bir hamle geldi. Şeyma Subaşı 'karın olmak için sabırsızlanıyorum' paylaşımı yaptı. Sonrasında da çiftin düğün detayları belli oldu.

04.11.2022 10:31 - Son Güncelleme: 04.11.2022 10:32
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ’yine’ evleniyor ’karın olmak için sabırsızlanıyorum’ Hazırlıklar başladı düğün tarihi...

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı ve evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile düğün hazırlığı yaparken ayrılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ’yine’ evleniyor ’karın olmak için sabırsızlanıyorum’ Hazırlıklar başladı düğün tarihi...

Geçtiğimiz haftalarda yeniden barışan çiftten ilginç bir hamle geldi.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ’yine’ evleniyor ’karın olmak için sabırsızlanıyorum’ Hazırlıklar başladı düğün tarihi...

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Şeyma Subaşı, yaptığı bir paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevgilisiyle çekilen yeni pozlarını 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştıktan sonra, sayfasının hikayeler bölümünden de yayınladı.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ’yine’ evleniyor ’karın olmak için sabırsızlanıyorum’ Hazırlıklar başladı düğün tarihi...

Bu paylaşımına, "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazan ve gelinlikli kadın emojisi ekleyen 32 yaşındaki Subaşı, iş insanı sevgilisiyle yakında evleneceğinin düşünülmesine sebep oldu.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ’yine’ evleniyor ’karın olmak için sabırsızlanıyorum’ Hazırlıklar başladı düğün tarihi...

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Tüm bu yaşananların ardından Bülent Cankurt köşesinde çiftin evlilik haberinin detaylarını verdi.

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