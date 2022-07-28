Acun Ilıcalı'yı çıkar çıkmaz tek kalemde silmişti! Adem Kılıççı'dan sonunda itiraf geldi 'finalden sonra...' Nisa'yı da silmişti
Survivor 2022 All-Star'ın finali sonrasında sular bir türlü durulmuyor... Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı'nın oturduğu final koltuğundan zaferle ayrılan taraf Nisa Bölükbaşı olmuştu. Büyük bir hayran kitlesinde sahip olan Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu ise önce Batuhan Karacakaya'nın Adem Kılıççı'nın yaptığı iddia edilen hamleyle gölgelenmişti. Sonrasında Adem Kılıççı'nın Instagram hesabından Nisa Bölükbaşı, Avatar Atakan gibi isimleri birer birer takipten bırakmıştı. Acun Ilıcalı'yı da takipten çıkardığı iddia edilen Adem Kılıççı nihayet açıklama yaptı.
28.07.2022 16:59 - Son Güncelleme: 28.07.2022 16:59
Büyük bir takipçi kitlesi olduğu bilenen ve Acun Ilıcalı'nın 'her zaman herkesten daha fazla oy aldı' dediği Nisa Bölükbaşı Survivor 2022 All-Star'ın şampiyonu olarak, Survivor tarihinin ikinci kadın şampiyonu oldu.
İlk olarak Nisa Bölükbaşı'nın yarı finalde elediği Batuhan Karacakaya cephesinden tepki gelmişti. Batuhan Karacakaya ve ailesi, Karacakaya'nın hakkının yendiğini savunmuştu.