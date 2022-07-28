Adını Feriha Koydum'un sümsük Halil'i Ufuk Tan Altunkaya, Hazal Kaya'nın peşinden koşmuştu şimdi bir kızı var: "Sevmediğin çocuğa bak Feriha"

İZLEYİCİYİ ÇİLEDEN ÇIKARMIŞTI

Ufuk Tan Altunkaya, kendini rolüne o kadar kaptırmıştı ki ustalara taş çıkaran performansıyla ekran başındakilere adeta tırnaklarını yedirtmişti. Dizide Hazal Kaya'nın hayat verdiği Feriha'ya kafayı takan ve ölümüne sebep olan Halil, izleyicilere korku dolu anlar yaşatmıştı.