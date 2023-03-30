Berker Güven sevgilisi Nihal Yalçın'ın yaş gününde aşka geldi sosyal medya yıkıldı! Aralarında 13 yaş fark var: "Özelim, meleğim..."

"BİRİCİĞİM"

Sevgilisiyle birlikte çekildiği bir fotoğraf karesini paylaşan Berker Güven, ilk poza "Çok seviyorum" notunu düşerken; ikinci fotoğrafa "Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim. İyi ki doğmuşsun Nino'm. Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim" notunu düştü. Nihal Yalçın da aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.