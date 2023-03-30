Berker Güven sevgilisi Nihal Yalçın'ın yaş gününde aşka geldi sosyal medya yıkıldı! Aralarında 13 yaş fark var: "Özelim, meleğim..."
Berker Güven sevgilisi Nihal Yalçın'ın yaş gününde aşka geldi sosyal medya yıkıldı! Ünlü çiftin aralarında 13 yaş fark var...Oyuncu Berker Güven, yeni yaşına giren sevgilisi Nihal Yalçın'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı, kısa sürede gündem oldu.
"ÖZELİM, MELEĞİM..."
Berker Güven sevgilisi Nihal Yalçınkaya'nın yaş gününde aşka geldi sosyal medya yıkıldı! Ünlü çiftin aralarında 13 yaş fark var...
Son olarak izleyici karşısına 'Somer Korman' karakterini canlandıran Berker Güven ile oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın, sosyal medya gündeminde.
"BİRİCİĞİM"
Sevgilisiyle birlikte çekildiği bir fotoğraf karesini paylaşan Berker Güven, ilk poza "Çok seviyorum" notunu düşerken; ikinci fotoğrafa "Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim. İyi ki doğmuşsun Nino'm. Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim" notunu düştü. Nihal Yalçın da aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
AŞKINI İLAN EDEREK ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Geçtiğimiz aylarda Ayvalık'a iş için bir haftalığına giden sevgilisi Güven'i yolcu eden Yalçın'a sımsıkı sarılan Berker Güven, sevgilisi Nihal Yalçın'ı öpmeye ve sarılmaya doyamamış şöyle demişti: