Seray Sever'in ikizlerine süt içirdiği an sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu: "Annelik çok yakıştı"
Seray Sever'in ikizlerine süt içirdiği an sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu. 49 yaşında anne olan ünlü sunucu, ikizlerini dünyaya getirdikten sonra ekranlara veda etti. Şimdilerde minik bebekleriyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Seray Sever Instagram'dan son olarak Alya ve Sofia'ya süt içirdiği anların videosunu paylaştı. Çiçeği burnunda anneye, "Annelik çok yakıştı" , "Maşallah ballı lokmalara" yorumları yapıldı.
31.07.2022 15:56 - Son Güncelleme: 31.07.2022 15:56
"ANNELİK ÇOK YAKIŞTI"
Seray Sever'in ikizlerine süt içirdiği an sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu.
Son olarak Doya Doya Moda adlı programda yer alan Seray Sever, yapımın sezon finalinin yapmasının ardından bebek müjdesini vermişti.
İkiz bebek beklediğini açıklayan Seray Sever hamileliğinin son haftalarında babasının ani ölümü ile sarsılmıştı.
Ailesi, sevenleri ve ikizlerinden aldığı güçle zor günleri atlatmaya çalışan Seray Sever geçtiğimiz Nisan ayında ikizleri Alya ve Sofia'yı kucağına aldı.