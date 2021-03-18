Acun Ilıcalı'nın torunun dedesinin kopyası! İlk eşi Seda Başbuğ'dan olan kızı Banu Ilıcalı'nın çocuğu Begüm...
Son dönemde Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile olan evliliğinden kızı Banu 31 yaşına bastı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününde annesi Seda Başbuğ'dan duygusal bir paylaşım geldi. İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'un kızı Banu Ilıcalı'nın bebekliği ile yaptığı kutlama...
18.03.2021 13:21
- Son Güncelleme: 18.03.2021 13:21
Geçtiğimiz aylarda anne olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı'nın bebeğinin yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Ilıcalı, eşi Efe Ceyhun ve minik kızı Begüm ile yeni pozunu paylaştı.
Dört kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılının eylül ayında Efe Ceyhun ile evlendi.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda dede olmuştu. Ilıcalı'nın 31 yaşındaki en büyük kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini Temmuz 2020'de kucağına almıştı.
Özel hayatını her daim basından uzak tutmaya özen gösteren 31 yaşındaki Banu Ilıcalı, sosyal medya hesabını da sadece yakın çevresi için kullanıyor.
Evlendikten sonra eşi ve minik kızı Begüm ile çok fazla görüntü vermeyen Banu Ilıcalı, sonunda zincirlerini kırdı.