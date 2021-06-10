Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm kocaman oldu dedesinin aynısı! Acun Ilıcalı'nın kızı Banu'nun bebeği aylar sonra ilk kez...

Son dönemde Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Şimdilerde ise Banu Ilıcalı magazin gündeminde sık sık yerini alıyor. Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm aylar sonra ilk kez yüzünü gösterdi. İşte dedesinin kopyası olan minik Begüm'ün son hali...

10.06.2021 12:18 - Son Güncelleme: 10.06.2021 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





