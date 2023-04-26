Acun Ilıcalı'nın sinirden gözü dönmüş kapı dışarı etmişti! Survivor Merve'den zehir zemberek açıklamalar "Televizyon için karakterinden ödün veren..."

Acun Ilıcalı sözlerinin devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir takımın şu duruma gelmesi ne kadar acı. Mental zorluk çekmek olabilir. Takımı bir şeyden mahrum edecek, takımın kaderiyle oynayacak hareket yapmam. Survivor'da bunu yapanı görmedim. Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. İnsanlar bahane buluyorlar. Bugün sorun Asena diyen, ertesi gün 'ben özledim'e döndü. Erkek arkadaşını getirsek karnın aça dönecek. Biz hep beraber oturduk Merve'yi Survivor'da tutmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarını yalnız bırakamazsın. Onların o ödüle ihtiyacı var bencil olmamak zorundasın. Survivor dünyanın en zor yarışması, tamam. Kimse burada ter döken yarışmacıların kaderiyle oynayamaz. Sen şimdi kararını söyleyeceksin.