Acun Ilıcalı'nın sinirden gözü dönmüş kapı dışarı etmişti! Survivor Merve'den zehir zemberek açıklamalar "Televizyon için karakterinden ödün veren..."
Survivor 2023'te saç saça baş başa kavga çıkmış, gönüllüler takımı yarışmacıları Merve Yıldırım ve Asena Demirbağ birbirlerine girmişti. Merve daha sonra kırmızı takıma gönderilmişti. Daha sonra eski takımına geri dönen Merve bir türlü kendisini toparlayamamış, bir yarışmada parkuru bırakınca Acun Ilıcalı tarafından kovulmaktan beter edilmiş ve yarışmaya veda etmişti. Merve Yıldırım günler sonra yaşadıkları hakkında Instagram hesabından açıklama yaptı. İşte o açıklamanın detayları...
Survivor'da bu sene birbirinden acayip olaylar yaşandı. Bunlardan birisi de Merve ve Asena arasında yaşandı. Oyun sırasında alevlenen tartışmanın fiziksel temasa dönüşmesi ise ekranlara damgasını vurmuştu.
Acun Ilıcalı ise bu fiziksel temasa sessiz kalmamıştı. Adadaki zorlu koşullar, özlem ve açlığı göz önünde bulundurunca Merve, son oyunlarda kötü performanslar sergilemeye başlamıştı.
"SURVİVOR'DA NADİR GÖREBİLECEĞİMİZ OLAY"
Durumun enteresan geldiğini dile getiren Acun Ilıcalı, "Yarışmaya devam eden bir yarışmacının kendimi iyi hissetmiyorum deyip de takımı zor duruma düşürdüğünü görmedim. Bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz olay. Hepiniz adına üzüldüm. Bu takımın ihtiyacı vardı. Survivor'ın en heyecansız oyunuydu diyebilirim" açıklamasında bulunmuştu.
Acun Ilıcalı sözlerinin devamında şu ifadeleri kullanmıştı:
Bir takımın şu duruma gelmesi ne kadar acı. Mental zorluk çekmek olabilir. Takımı bir şeyden mahrum edecek, takımın kaderiyle oynayacak hareket yapmam. Survivor'da bunu yapanı görmedim. Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. İnsanlar bahane buluyorlar. Bugün sorun Asena diyen, ertesi gün 'ben özledim'e döndü. Erkek arkadaşını getirsek karnın aça dönecek. Biz hep beraber oturduk Merve'yi Survivor'da tutmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarını yalnız bırakamazsın. Onların o ödüle ihtiyacı var bencil olmamak zorundasın. Survivor dünyanın en zor yarışması, tamam. Kimse burada ter döken yarışmacıların kaderiyle oynayamaz. Sen şimdi kararını söyleyeceksin.