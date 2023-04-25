5 yıl önce boşanmıştı! Demet Akalın’dan Okan Kurt itirafı! “10 gün önce büyük kavga ettik” Meğer Buse Varol’un doğum gününde...
Attığı her adımla dikkat çeken Demet Akalın, konuk olduğu bir magazin programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Akalın'ın 2012-2018 yılları arasında evli kaldığı ve boşandıktan sonra tekrar bir araya geldiği Okan Kurt'la ilgili itirafları dikkat çekti. Öte yandan Demet Akalın'ın kızı Hira'ya aldığı doğum günü hediyesi de izleyenleri şaşırttı. İşte Demet Akalın'ın dikkat çeken o açıklamaları...
25.04.2023 13:53 - Son Güncelleme: 25.04.2023 13:53
Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın, 2012-2018 yılları arasında evli kaldı. Hira adında bir kız çocukları olan çift, boşandıktan sonra tekrar bir araya gelip aynı evde yaşamaya başladı.
2. Sayfa'ya konuk olan Demet Akalın, Okan Kurt ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2018'de boşandığı eski eşi ve kızı Hira'nın babası Okan Kurt ile yeniden nikah masasına oturup oturmayacağı konusunda net konuştu.
Yapılan haberlerde Okan Kurt için 'eşi' ve 'hayat arkadaşı' şeklinde yazılmasıyla ilgili konuşan Akalın, "Eşi deyin, ne diyeceksiniz?" açıklamasında bulunarak bu durumdan rahatsız olmadığını dile getirdi.