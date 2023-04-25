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Haberler Magazin 5 yıl önce boşanmıştı! Demet Akalın’dan Okan Kurt itirafı! “10 gün önce büyük kavga ettik” Meğer Buse Varol’un doğum gününde...

5 yıl önce boşanmıştı! Demet Akalın’dan Okan Kurt itirafı! “10 gün önce büyük kavga ettik” Meğer Buse Varol’un doğum gününde...

Attığı her adımla dikkat çeken Demet Akalın, konuk olduğu bir magazin programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Akalın'ın 2012-2018 yılları arasında evli kaldığı ve boşandıktan sonra tekrar bir araya geldiği Okan Kurt'la ilgili itirafları dikkat çekti. Öte yandan Demet Akalın'ın kızı Hira'ya aldığı doğum günü hediyesi de izleyenleri şaşırttı. İşte Demet Akalın'ın dikkat çeken o açıklamaları...

takvim.com.tr
25.04.2023 13:53 - Son Güncelleme: 25.04.2023 13:53
5 yıl önce boşanmıştı! Demet Akalın’dan Okan Kurt itirafı! “10 gün önce büyük kavga ettik” Meğer Buse Varol’un doğum gününde...

Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın, 2012-2018 yılları arasında evli kaldı. Hira adında bir kız çocukları olan çift, boşandıktan sonra tekrar bir araya gelip aynı evde yaşamaya başladı.

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5 yıl önce boşanmıştı! Demet Akalın’dan Okan Kurt itirafı! “10 gün önce büyük kavga ettik” Meğer Buse Varol’un doğum gününde...

2. Sayfa'ya konuk olan Demet Akalın, Okan Kurt ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2018'de boşandığı eski eşi ve kızı Hira'nın babası Okan Kurt ile yeniden nikah masasına oturup oturmayacağı konusunda net konuştu.

5 yıl önce boşanmıştı! Demet Akalın’dan Okan Kurt itirafı! “10 gün önce büyük kavga ettik” Meğer Buse Varol’un doğum gününde...

Yapılan haberlerde Okan Kurt için 'eşi' ve 'hayat arkadaşı' şeklinde yazılmasıyla ilgili konuşan Akalın, "Eşi deyin, ne diyeceksiniz?" açıklamasında bulunarak bu durumdan rahatsız olmadığını dile getirdi.

5 yıl önce boşanmıştı! Demet Akalın’dan Okan Kurt itirafı! “10 gün önce büyük kavga ettik” Meğer Buse Varol’un doğum gününde...

"OKAN BENİM KIYMETLİM"
Akalın, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bana bir daha evlilik falan demeyin. Evliyiz işte adamla. Canımı mı istiyorsunuz? Benim hayat arkadaşım, kıymetlim. Kim var on iki sene bu kadar düzgün ve adı hiçbir şeye karışmadan giden? Bir sene, altı ay olmadan patlıyorlar"

5 yıl önce boşanmıştı! Demet Akalın’dan Okan Kurt itirafı! “10 gün önce büyük kavga ettik” Meğer Buse Varol’un doğum gününde...

KAVGA İTİRAFI
Boşandıktan sonra aynı evi paylaşmaya devam ettiği eski eşiyle yakın zamanda kavga ettiklerinden de bahseden Akalın, yaşanan olayı canlı yayında anlattı: "10 gün önce büyük bir kavga ettik, fotoğrafları sildim.

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