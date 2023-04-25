5 yıl önce boşanmıştı! Demet Akalın’dan Okan Kurt itirafı! “10 gün önce büyük kavga ettik” Meğer Buse Varol’un doğum gününde...

"OKAN BENİM KIYMETLİM"

Akalın, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bana bir daha evlilik falan demeyin. Evliyiz işte adamla. Canımı mı istiyorsunuz? Benim hayat arkadaşım, kıymetlim. Kim var on iki sene bu kadar düzgün ve adı hiçbir şeye karışmadan giden? Bir sene, altı ay olmadan patlıyorlar"