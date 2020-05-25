Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'i bir bir ifşa ediyor: Tam bir saatli bomba

Çifte yakın kaynaklar, Prensin kararı eşinin verdiğine işaret etmesi nedeniyle "Megxit" ifadesinden hiç hoşlanmadığını belirtiyor.

Kitabı basan yayınevinden bir kaynağın gazeteye yaptığı açıklamada, "Gerçek şu ki Harry çok ama çok uzun bir zamandır mutsuzdu" dediği aktarıldı. Aynı kaynak durumu şu şekilde özetliyor:

'Harry'nin bir yıldan fazla süredir ayrılma kararı aklındaydı ve özgürce hareket etmek istiyordu. Meghan, Harry'nin kararını destekledi. Ama karar almak süresince Meghan, Harry'e ne istediğinden emin olup olmadığını defalarca sordu.'