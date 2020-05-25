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Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'i bir bir ifşa ediyor: Tam bir saatli bomba

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adımdan mesaj çıkarılıyor. Göz önünde olan çift hakkında en çok merak edilen konu ise bunca servetin içinden kopup, neden Kraliyet'ten ayrıldıkları konusu. Kraliyetten ayrılmaları sonrası hayatlarını nasıl sürdürecekleri merak edilen çift eteğindeki taşları döküyor. Meghan Markle ve Prens Harry yayınlayacakları kitapla her şeyi bir bir anlatacak. Ve bu kitapta ayrılık kararının arkasında neler olup olmadığı bir bir anlatılacak.

25.05.2020 12:22 - Son Güncelleme: 25.05.2020 12:22
Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'i bir bir ifşa ediyor: Tam bir saatli bomba

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararı dünyayı sarsmıştı. Bir peri masalını yaşayan Meghan Markle'ın masalı kısa sürede son bulmuş, Prens Harry ise alıştığı standartlardan tek sefer feragat etmişti. Peki bu kararı veren taraf kimdi?

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Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'i bir bir ifşa ediyor: Tam bir saatli bomba

Mirror'un aktardığına göre; Britanya Kraliyet ailesinden ayrılma öyküsünü anlatan Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) isimli kitapta ayrılma kararını Prens Harry'nin verdi. Bahsi geçen kitabın çiftin bu yıl verdikleri bomba etkisi yaratan kararın arka planına ışık tutacağı düşünülüyor.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'i bir bir ifşa ediyor: Tam bir saatli bomba

Çifte yakın kaynaklar, Prensin kararı eşinin verdiğine işaret etmesi nedeniyle "Megxit" ifadesinden hiç hoşlanmadığını belirtiyor.

Kitabı basan yayınevinden bir kaynağın gazeteye yaptığı açıklamada, "Gerçek şu ki Harry çok ama çok uzun bir zamandır mutsuzdu" dediği aktarıldı. Aynı kaynak durumu şu şekilde özetliyor:

'Harry'nin bir yıldan fazla süredir ayrılma kararı aklındaydı ve özgürce hareket etmek istiyordu. Meghan, Harry'nin kararını destekledi. Ama karar almak süresince Meghan, Harry'e ne istediğinden emin olup olmadığını defalarca sordu.'

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'i bir bir ifşa ediyor: Tam bir saatli bomba

MEGHAN MARKLE'IN GİZLİ GÜNLÜKLERİ ASLINDA BİR SAATLİ BOMBA

Öte yandan Kraliyet biyografileri yazan Ingrid Seward'a göre bu kitap sadece basit bir deneme. Bu kitabın alacağı reaksiyona göre; Meghan Markle gizli defterlerini de kitaba dönüştürecek. Ve yayınlanma olasılığı olan bu kitapta pek çok sır yer aldığı için şu an için adeta bir saatli bomba gibi.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'i bir bir ifşa ediyor: Tam bir saatli bomba

ETEKLERİNDEKİ TAŞLARI DÖKECEKLER

Çiftin aileden ayrılığının arka planını gözler önüne seren Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) adlı kitabın yakında piyasaya çıkması bekleniyor. Hatta söylenenlere göre Markle, kitabın yazarları Omid Scobie ve Carolyn Durand ile birlikte sık sık görüşüp ortak çalışmalar da yapıyor.

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