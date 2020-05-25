Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'i bir bir ifşa ediyor: Tam bir saatli bomba
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adımdan mesaj çıkarılıyor. Göz önünde olan çift hakkında en çok merak edilen konu ise bunca servetin içinden kopup, neden Kraliyet'ten ayrıldıkları konusu. Kraliyetten ayrılmaları sonrası hayatlarını nasıl sürdürecekleri merak edilen çift eteğindeki taşları döküyor. Meghan Markle ve Prens Harry yayınlayacakları kitapla her şeyi bir bir anlatacak. Ve bu kitapta ayrılık kararının arkasında neler olup olmadığı bir bir anlatılacak.
Çifte yakın kaynaklar, Prensin kararı eşinin verdiğine işaret etmesi nedeniyle "Megxit" ifadesinden hiç hoşlanmadığını belirtiyor.
Kitabı basan yayınevinden bir kaynağın gazeteye yaptığı açıklamada, "Gerçek şu ki Harry çok ama çok uzun bir zamandır mutsuzdu" dediği aktarıldı. Aynı kaynak durumu şu şekilde özetliyor:
'Harry'nin bir yıldan fazla süredir ayrılma kararı aklındaydı ve özgürce hareket etmek istiyordu. Meghan, Harry'nin kararını destekledi. Ama karar almak süresince Meghan, Harry'e ne istediğinden emin olup olmadığını defalarca sordu.'
MEGHAN MARKLE'IN GİZLİ GÜNLÜKLERİ ASLINDA BİR SAATLİ BOMBA
Öte yandan Kraliyet biyografileri yazan Ingrid Seward'a göre bu kitap sadece basit bir deneme. Bu kitabın alacağı reaksiyona göre; Meghan Markle gizli defterlerini de kitaba dönüştürecek. Ve yayınlanma olasılığı olan bu kitapta pek çok sır yer aldığı için şu an için adeta bir saatli bomba gibi.
ETEKLERİNDEKİ TAŞLARI DÖKECEKLER
Çiftin aileden ayrılığının arka planını gözler önüne seren Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) adlı kitabın yakında piyasaya çıkması bekleniyor. Hatta söylenenlere göre Markle, kitabın yazarları Omid Scobie ve Carolyn Durand ile birlikte sık sık görüşüp ortak çalışmalar da yapıyor.