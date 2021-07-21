Ece Seçkin’den cüretkar paylaşım! İç çamaşırsız pozlarıyla olay olan Ece bu kez siyah şortu ve bikini üstüyle...
Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Ece Seçkin, bu kez şortu ve bikini üstüyle verdiği pozlarla çok konuşuldu. İç çamaşırsız giydiği pembe takımı ile uzun süre gündem olan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla yine olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni toplayan fenomen şarkıcı Ece Seçkin'in paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ece Seçkin'in binlerce yorum ve beğeni alan o pozu…
21.07.2021 15:55
- Son Güncelleme: 21.07.2021 15:55
Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Ece Seçkin, bu kez siyah şortu ve bikini üstüyle verdiği pozlarla çok konuşuldu.