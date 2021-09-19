Acun Ilıcalı'nın sağ kolunun tüm yanlışları ifşalandı Aleyna Kalaycıoğlu bombası patladı! Meğer her şey bir oyunmuş Survivor da dahil...

Tüm bunlarla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'ya Acun Ilıcalı tarafından jest yapılmış ve aile görüşmesine kardeşinin de gelmesine izin verilmişti. Bu duruma Ayşe Yüksel'in ailesi tepki göstermişti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun fiziksel engeli bulunan, şirin mi şirin kardeşinin gelmesinde bir sakınca olmadığını, bunun herkes tarafından mutlu edici bir şekilde takdir edilmesi gerektiğini belirten izleyenlere de o dönem adaletsizlik olduğu söylenmişti.