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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın sağ kolunun tüm yanlışları ifşalandı Aleyna Kalaycıoğlu bombası patladı! Meğer her şey bir oyunmuş Survivor da dahil

Acun Ilıcalı'nın sağ kolunun tüm yanlışları ifşalandı Aleyna Kalaycıoğlu bombası patladı! Meğer her şey bir oyunmuş Survivor da dahil

Acun Ilıcalı'nın sağ kolunun tüm yanlışları ifşalandı Aleyna Kalaycıoğlu bombası patladı! Meğer her şey bir oyunmuş üstelik Survivor da dahil...Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olarak bilinen şahısla ilgili ortaya öyle bir iddia atıldı ki; söz konusu iddia resmen sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bir aşk uğruna tüm konsept mahvedildi mi? Her şey bir kurgu muydu? İşte sosyal medyaya bomba gibi düşen iddianın detayları...

19.09.2021 12:58 - Son Güncelleme: 19.09.2021 12:58
Acun Ilıcalı’nın sağ kolunun tüm yanlışları ifşalandı Aleyna Kalaycıoğlu bombası patladı! Meğer her şey bir oyunmuş Survivor da dahil

Acun Ilıcalı'nın sağ kolunun tüm yanlışları ifşalandı Aleyna Kalaycıoğlu bombası patladı! Meğer her şey bir oyunmuş Survivor da dahil...

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Acun Ilıcalı’nın sağ kolunun tüm yanlışları ifşalandı Aleyna Kalaycıoğlu bombası patladı! Meğer her şey bir oyunmuş Survivor da dahil

Geçirdiği estetikle son günlerin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Acun Ilıcalı’nın sağ kolunun tüm yanlışları ifşalandı Aleyna Kalaycıoğlu bombası patladı! Meğer her şey bir oyunmuş Survivor da dahil

Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan yarışma programı; şuanda aykırı konsepti ve dikkat çeken yapısıyla gündemde. Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ve Acun Ilıcalı'nın sağ kolu ile ilgili ortaya atılan iddialar ortalığı resmen şoke etti, peki bu iddialar ne?

Acun Ilıcalı’nın sağ kolunun tüm yanlışları ifşalandı Aleyna Kalaycıoğlu bombası patladı! Meğer her şey bir oyunmuş Survivor da dahil

Survivor'ın en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, özellikle son zamanlarda Ayşe Yüksel ile tartışmalarıyla gündeme gelmiş, sonrasında Batuhan ile yakınlaşmasının ardından Batuhan'ın yarışmadan çekilmesiyle herkesi şaşkına çevirmişti.

Acun Ilıcalı’nın sağ kolunun tüm yanlışları ifşalandı Aleyna Kalaycıoğlu bombası patladı! Meğer her şey bir oyunmuş Survivor da dahil

Tüm bunlarla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'ya Acun Ilıcalı tarafından jest yapılmış ve aile görüşmesine kardeşinin de gelmesine izin verilmişti. Bu duruma Ayşe Yüksel'in ailesi tepki göstermişti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun fiziksel engeli bulunan, şirin mi şirin kardeşinin gelmesinde bir sakınca olmadığını, bunun herkes tarafından mutlu edici bir şekilde takdir edilmesi gerektiğini belirten izleyenlere de o dönem adaletsizlik olduğu söylenmişti.

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